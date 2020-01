Becky Hammon a remporté les Spurs un défi tardif après avoir convaincu Gregg Popovich d’y aller

Les San Antonio Spurs combattaient une tentative de retour du Miami Heat dans les dernières minutes du match de dimanche lorsque la nouvelle règle de défi de l’entraîneur de la NBA est entrée en jeu. Alors que Jimmy Butler se dirigeait vers le panier pour le Heat et était parti pour un lay-up, les arbitres ont appelé à une poursuite et à un gardien de but sur les Spurs, ce qui aurait donné à Miami une opportunité de jouer à trois points et la chance de réduire le déficit à deux points.

L’entraîneur adjoint des Spurs, Becky Hammon, ne l’avait pas. Hammon pensait que l’appel de continuation était pour le moins ambitieux, car Butler a pris le contact bien avant le tir. Hammon a supplié l’entraîneur-chef Gregg Popovich de contester l’appel de continuation. Après s’être initialement opposé au défi, Pop a finalement cédé et a lancé le défi.

L’appel a été annulé. Les Spurs allaient gagner 107-102.

Miami, quant à lui, n’était pas ravi du temps que les Spurs ont mis avant de décider de défier.

Ce fut une énorme victoire pour San Antonio, qui avait perdu trois de ses quatre derniers matchs. Les Spurs se battent pour la tête de série no 8, devançant les Grizzlies (vainqueurs de sept matchs de suite) par 1,5 match au classement. Cette victoire aurait pu être en danger si Hammon n’avait pas insisté pour demander le défi.

Hammon mérite d’être à la tête de l’entraîneur-chef un jour peu de temps après des années comme assistant à San Antonio. Jusque-là, elle a un impact sur le banc de Popovich et aide les Spurs à se frayer un chemin dans les séries éliminatoires.