Becky Hammon n’a jamais remporté un titre WNBA. Voici ce qui l’a laissée les mains vides.

Becky Hammon est l’une des plus grandes joueuses de la WNBA – un témoignage de l’immense talent et de l’impressionnante montée en puissance de la garde 5’6 non repêchée. Cependant, contrairement à la plupart des grands de la WNBA, Hammon n’a jamais remporté de championnat en tant que joueur. Et elle a certainement eu ses chances?

Pourquoi? Eh bien, Hammon avait quelques chances en tant que jeune joueur de banc pour le New York Liberty, mais les premiers jours de la WNBA comportaient des dynasties imparables. Elle avait plus de chances de devenir une pièce maîtresse pour les stars de la Liberté et de San Antonio, mais manquait souvent d’un casting de soutien sain. Et au cours de ses dernières années, une grande nouvelle génération de gardes de but étoiles a pris le contrôle de la ligue et éclipsé Hammon en séries éliminatoires.

Personne ne doute que Hammon est une légende, mais si vous vous demandez pourquoi elle a pris sa retraite sans bague, cet épisode de Sans titre y entrera.

