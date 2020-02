Beilein, après avoir cessé d’être l’entraîneur des Cavs: “J’étais inquiet pour ma santé”

John Beilein hier, il a démissionné de son poste d’entraîneur-chef Cavaliers de Cleveland après avoir conclu un accord avec la franchise pour occuper un autre poste au sein de l’organisation. Puis, il a parlé de ce qui a été son échec sur le banc de l’Ohio:

“Pendant neuf mois, j’ai tout donné pour cette organisation mais, après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer. Je trouve ça très difficile à perdre et cette année m’a coûté bien plus que ce à quoi je m’attendais. Je m’inquiétais des conséquences que cela les coûts pourraient avoir sur ma propre santé et le bien-être de ma famille à l’avenir. Je n’étais pas sûr d’être à mon meilleur pour le reste de la saison et à l’avenir. Ce ne serait pas juste pour les joueurs, les entraîneurs et le personnel de support”.

