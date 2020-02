Ben Gordon dit qu’il voulait se suicider dans un article du Players Tribute

Dans une histoire fascinante pour The Players’s Tribune, l’ancien joueur de la NBA, Ben Gordon, a parlé de sa santé mentale pendant et après une carrière de 11 saisons en NBA avec quatre équipes différentes, dont les Chicago Bulls, Detroit Pistons et Charlotte Hornets.

Selon l’histoire, Gordon a pensé à se suicider à plusieurs reprises après la fin de ses jours de jeu après sa saison 2014-15 avec le Orlando Magic.

«Donc, la seule chose qui restait à faire était de sortir du purgatoire. J’étais obsédé par me suicider. C’est tout ce que j’ai recherché, tout ce à quoi j’ai pensé. Une nuit, mes crises de panique sont devenues si graves que je n’ai pu penser qu’à m’échapper. Mec, je te le dis… tu deviens comme un animal. C’est instinctif “, a déclaré Gordon dans son article intitulé Players’s Tribune.

Au cours de ces 11 saisons en NBA, Gordon a récolté en moyenne 14,9 points par match, 2,5 rebonds et 2,5 passes décisives avec 40,1% de trois points. Gordon a même remporté un sixième homme de l’année dans sa saison recrue dans la ligue avec les Bulls en moyenne 16,9 points par match en 30,1 minutes d’action.

Cependant, tout au long de tout cela, Gordon souffrait à l’intérieur et à la fin de sa carrière, sa santé mentale s’est détériorée rapidement selon son histoire dans la Tribune:

«Toute ma carrière, j’étais un loup déguisé en mouton. Mais maintenant que je n’ai plus de basket, le loup sort. Maintenant, je ne me soucie plus de me couper les cheveux. Maintenant, je me fiche du rasage. Maintenant, je ne me soucie plus que des pensées dans ma tête. “

Gordon termine son histoire puissante par une simple vérité: «La maladie mentale touche tout le monde. Chaque communauté, chaque personne. Soit vous, soit quelqu’un que vous aimez, allez en être touché à un moment donné… j’espère [this story] aide quelqu’un là-bas. Si vous aimez cette histoire, ne faites pas ce que j’ai fait. Obtenir de l’aide. Parce que tu n’es pas fou, chien. Vous n’êtes pas endommagé. Tu es juste humain comme nous. “