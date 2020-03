Ben McLemore appelle les fans à prendre au sérieux la distanciation sociale

Avec la NBA sur une pause indéfinie en raison de l’épidémie de coronavirus en cours (COVID-19), le gardien des Houston Rockets Ben McLemore utilise sa plate-forme pour encourager les fans à adopter des pratiques de distanciation sociale.

Dans un commentaire sur son compte Instagram, McLemore a écrit dimanche:

Si notre réalité actuelle m’a appris une chose, c’est que nous avons pris tant de choses simples pour acquises. En une semaine, nos modes de vie ont changé au-delà de la reconnaissance. Le basket me manque. Mes coéquipiers me manquent. Les fans me manquent.

Mais nous devons prendre cela au sérieux pour pouvoir sauver quelque chose d’encore plus grand – l’humanité. Réunissons-nous, écoutons les conseils des professionnels de la santé et prenons cette distance sociale au sérieux. La pensée qui ne peut affecter que de manière significative les personnes âgées est un mythe. Les jeunes meurent. Restez en sécurité et restez vigilant afin que nous puissions reprendre la vie qui nous manque.

Aujourd’hui âgé de 27 ans et à sa septième saison en NBA, McLemore a été une révélation sur le terrain pour les Rockets (40-24) cette saison – avec une moyenne de 9,8 points en 22,8 minutes par match, dont un taux de précision de 39,5% sur 3 pointeurs. C’est le meilleur de l’équipe parmi les joueurs à rotation régulière.

Comme la plupart des joueurs de la NBA, McLemore veut revenir sur le terrain, et il sait que le moyen le plus rapide de le faire est de suivre les preuves des professionnels de la santé pour ralentir la propagation du virus.

Selon le New York Times, les données de dimanche indiquaient 31 722 cas de coronavirus aux États-Unis, dont 400 décès.

