Ben McLemore déclenche la victoire des Rockets, puis célèbre le titre des Chiefs

Ben McLemore, originaire du Missouri, a eu un Super dimanche mouvementé.

Dans l’après-midi, le gardien de réserve de 6 pieds 3 pouces a marqué 22 points sur le banc des Rockets, contribuant ainsi à la victoire de Houston (117-109) sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. C’est la cinquième victoire des Rockets (31-18) lors de leurs sept derniers matchs.

McLemore avait quatre des 16 marques de l’équipe à partir de la plage de 3 points, ce qui était crucial pour aider les Rockets sous-dimensionnés (en raison de l’absence de blessure du centre Clint Capela) à surmonter la taille et l’athlétisme des pélicans.

Avec une approche agressive, McLemore a également établi des sommets de la saison en lancers francs tentés (8) et fait (6), et les Rockets étaient un +14 au cours de ses 24 minutes. Cela représentait le chiffre plus / moins n ° 2 de l’équipe et son total de points était à égalité au deuxième rang avec Russell Westbrook.

Parmi ces faits saillants, il y avait une affiche sur le grand homme des Pélicans, Jaxson Hayes, qui a aidé à donner le ton tôt pour les Rockets.

Après la fin du match, le natif de St. Louis, Missouri avait un maillot de Patrick Mahomes accroché à son casier. Mahomes, bien sûr, est le quart-arrière vedette des Chiefs de Kansas City, qui a remporté le Super Bowl de dimanche soir et qui est actuellement la seule équipe de la NFL au Missouri.

Plus tard dans la soirée, lorsque Mahomes et les Chiefs ont remporté le championnat de la NFL, McLemore, 26 ans, était prête à célébrer.

Les Rockets ne joueront à nouveau que mardi soir à domicile contre Charlotte, ce qui donne à McLemore une journée de plus pour profiter pleinement de la gloire.

.