Vous avez été découpé dans un tissu entièrement différent de n’importe qui d’autre sur cette terre, Kobe. Vous m’avez juste donné quelques mots d’encouragement bien nécessaires l’année dernière, quand je me suis retrouvé entre deux équipes. Vous avez aidé tant de mentors dans ce jeu, et votre nature désintéressée ne sera jamais oubliée.

Initialement repêché comme choix numéro 7 au repêchage de la NBA 2013, McLemore a eu du mal à trouver une opportunité de basket-ball il y a un an. Il a joué en seulement 19 matchs au cours de la saison 2018-19 avec les Kings de Sacramento, et à seulement 8,3 minutes par match.

Le consensus de la ligue semblait être que McLemore était un buste, au moins par rapport à son statut de draft. Et après six saisons, il n’y avait pas une tonne d’équipes prêtes à lui donner une autre chance – même si, avec le recul, certaines de ses difficultés pouvaient être attribuées aux mauvaises équipes dans lesquelles il était.

En 2019-2020, pour la première fois de sa carrière, McLemore a trouvé son chemin vers une équipe gagnante à Houston. Ce faisant, il semble avoir relancé sa carrière aux côtés des anciens MVP James Harden et Russell Westbrook, avec une moyenne de 9,9 points sur 37,3% des tirs à 3 points en 23,7 minutes. Pour le moment, McLemore est le starter de l’équipe à petit avant.

Le mentorat de Harden et Westbrook et l’attention qu’ils attirent sur le terrain ont certainement contribué à la saison de percée de McLemore. Mais il semble que Bryant – connu depuis longtemps comme un historien du basket-ball et un fervent fan du jeu et de ses joueurs – mérite également un crédit.

Au cours de sa carrière légendaire de 20 ans avec les Lakers de Los Angeles, Bryant a été cinq fois champion de la NBA; un All-Star de 18 fois; deux fois médaillé d’or olympique; et un MVP, parmi ses nombreuses distinctions. Même après sa retraite en 2016, il est resté une présence régulière dans la communauté NBA, comme en témoigne sa conversation avec McLemore il y a un an.

Bryant laisse dans le deuil son épouse, Vanessa, et trois autres filles.

.