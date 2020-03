Ben McLemore explique ses efforts de secours COVID-19

Dans une nouvelle interview, le gardien des Houston Rockets, Ben McLemore, explique sa détermination à aider aux efforts de secours du COVID-19 – y compris un plan pour augmenter la disponibilité des masques respiratoires N95 dans les hôpitaux dans le besoin.

“Je pense que c’est la chose la plus importante”, a déclaré McLemore à RocketsWire dans un podcast jeudi. «Nous avons ces infirmières et ces médecins qui aident ces patients. Ils utilisent ces masques et gants et des choses comme ça pour aider ces patients à survivre et à combattre le virus. “

“Quand on y pense, si seulement quelques-uns d’entre eux contractent le virus, des centaines ou des milliers de patients pourraient être affectés”, a déclaré McLemore. «Donc, vous voulez protéger les gens en première ligne.»

Mercredi, McLemore a évoqué une «pénurie critique» de ces masques respiratoires. À partir de là, sa fondation a commencé à s’associer avec le fabricant C3 International pour tenter de combler ce vide.

Trois jours plus tôt, McLemore a composé un message sincère sur Instagram concernant l’importance de la distance sociale au milieu de l’épidémie de coronavirus. “La pensée que COVID ne peut affecter de manière significative que les personnes âgées est un mythe”, écrit-il. «Les jeunes meurent. Restez en sécurité et restez vigilants afin que nous puissions reprendre la vie qui nous manque. »

Dans le chat exclusif de jeudi avec RocketsWire, le vétéran de sept ans de la NBA explique pourquoi il utilise agressivement sa plate-forme sur ce problème.

“Nous devons continuer à faire ce qui est bien, et ce qui est important pour nous est de faire disparaître cette chose et de la limiter autant que possible, en restant dans la maison et en gardant la distance sociale”, a déclaré McLemore.

Le podcast complet comprend également le point de vue de McLemore sur la nuit où la NBA a suspendu sa saison 2019-20; l’impact de la récente décision de la ligue de fermer toutes les installations de l’équipe; et son point de vue sur les Rockets (40-24) au milieu de sa première saison avec l’équipe.

Âgée de 27 ans, McLemore a été une révélation sur le terrain en marquant 9,8 points en 22,8 minutes par match, dont 39,5% sur 3 points. C’est le meilleur pourcentage de l’équipe parmi les joueurs à rotation régulière, et cela le rend particulièrement précieux pour le leader de la NBA dans les tentatives de 3 points.

Après avoir passé ses six premières saisons NBA avec les Sacramento Kings et les Memphis Grizzlies, l’ancien choix de loterie du Draft NBA 2013 semble enfin avoir une maison et un rôle défini sur un concurrent. (Il est déjà sous contrat avec les Rockets pour la saison 2020-21 également.)

Mais en ces temps sans précédent à l’ère de COVID-19, le rôle que McLemore joue maintenant hors du court est le plus important de tous.

