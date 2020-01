Ben McLemore sauve les Rockets à Atlanta avec six bancs à 3 points

Les Rockets ne se souviendront pas de la victoire de 122-115 (score de la boîte) mercredi à Atlanta pour le tir à chaud, mais cela aurait été bien pire sans le gardien de réserve Ben McLemore.

Cela aurait très facilement pu être une perte.

Houston n’a réussi que 13 tirs sur 45 (28,9%) à partir de la plage de 3 points en équipe, mais McLemore a réussi six de ces marques en seulement neuf tentatives (66,7%). En excluant sa performance, le reste des Rockets n’a touché que 7 des 36 (19,4%) sur leurs 3 pointeurs.

C’était le premier match des Rockets (25-11) après une rare séquence de quatre jours de repos consécutifs, et ils semblaient assez rouillés pour la mise à pied. Ce fut particulièrement le cas avec le garde superstar James Harden, qui était inhabituellement inefficace avec une ligne de tir de 9 sur 34 (26,5%). Et Russell Westbrook n’était pas disponible pour compenser cela, car il était assis la nuit dans une séquence de matchs consécutifs.

Mais entre le tir à chaud de McLemore et une défense difficile et le rebond de Clint Capela et PJ Tucker, les Rockets (25-11) ont évité ce qui aurait pu être une mauvaise défaite à Atlanta (8-30) pour remporter leur troisième match consécutif et le quatrième de cinq. global.

McLemore est entré dans le match de mercredi sur une période assez froide, ne faisant que 29,5% de ses 3 points au cours de ses sept matchs précédents. Mais le joueur de 26 ans a été un contributeur clé pour la saison dans son ensemble et l’un des meilleurs tireurs de banc de l’équipe, et Houston l’a récompensé mardi en garantissant pleinement son contrat pour la saison 2019-2020.

Un jour plus tard, le gardien de 6 pieds 3 pouces avec un dégagement rapide comme l’éclair a montré que c’était un investissement très utile de l’équipe.

Avec trois victoires consécutives au total, les Rockets (25-11) et McLemore chercheront à tirer parti de leur succès lors du match télévisé national à Oklahoma City jeudi. Le pourboire est prévu à 20 h 30. Central.

.