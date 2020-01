Ben McLemore «très susceptible» de voir son contrat garanti par Rockets

Selon un nouveau rapport ESPN, les Houston Rockets sont “très susceptibles” de garantir pleinement le contrat du swingman de réserve Ben McLemore pour la saison 2019-2020 avant la date limite effective de mardi après-midi.

Mardi à 16 h Central sert efficacement le délai de décision pour que les équipes de la NBA décident de maintenir les joueurs sur des offres partiellement garanties pour toute la saison ou de les annuler, ce qui peut économiser de l’argent et libérer une place sur la liste. McLemore est l’un des trois Rockets sans contrats entièrement garantis, aux côtés des jeunes espoirs Isaiah Hartenstein et Gary Clark.

Les économies financières potentielles peuvent être particulièrement lucratives pour les équipes avec des listes chères comme les Rockets avec des problèmes de taxe de luxe. Cependant, il semble que McLemore, 26 ans, a vendu Houston à sa valeur.

Zach Lowe écrit:

Le salaire complet de McLemore de 2 millions de dollars pour cette saison se verrouille s’il reste sur la liste de Houston au-delà de jeudi, bien que la date limite la plus pratique soit aujourd’hui à 17 heures. – le dernier moment, Houston peut renoncer à McLemore avant ses garanties contractuelles. Il semble très probable qu’il reste au-delà de ce délai, même si les Rockets sont à peine au-dessus de la ligne de la taxe de luxe. (Ils pourraient également le garder et l’échanger plus tard.)

Cela ne devrait pas être une énorme surprise. McLemore semble avoir gagné de plus en plus de confiance de l’entraîneur-chef Mike D’Antoni à mesure que la saison 2019-2020 avance, ses minutes par match passant de 7,3 en octobre à 24,5 en novembre et 27,7 en décembre.

Son efficacité s’est améliorée en nature, avec McLemore tirant 44,3% du terrain et 39,2% sur 3 points en décembre. Ces deux chiffres sont bien au-dessus de ses chiffres de 37,1% et 31,7% en novembre, et son clip de 30,0% dans les deux catégories en octobre.

Il est probable que les minutes de McLemore diminueront par rapport aux niveaux de décembre, maintenant que le garde de réserve Eric Gordon est de retour après une longue absence pour blessure.

Cependant, même si ses minutes plongent un peu, McLemore en a clairement montré suffisamment pour que les Rockets le maintiennent en tant que contributeur de banc et une police d’assurance potentiellement précieuse contre d’autres blessures futures.

En 2019-2020, McLemore était largement considéré comme un buste – du moins par rapport à son poste de sélection en tant que choix de loterie 2013 – après ses six premières saisons dans la NBA avec les Kings de Sacramento et les Grizzlies de Memphis. Mais c’est la première fois de sa carrière qu’il est avec un concurrent, et il s’intègre actuellement assez bien autour des stars James Harden et Russell Westbrook.

Les Rockets (24-11) ont également des décisions à prendre mardi concernant Hartenstein et Clark, chacun faisant face au même calendrier pour que son contrat soit entièrement garanti pour la saison 2019-2020.

Le dernier mot sur leur sort devrait arriver plus tard mardi après-midi.

