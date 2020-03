Ben Pickman de Sports Illustrated voit Tatum comme le joueur le plus amélioré

L’analyste de Sports Illustrated, Ben Pickman, considère l’attaquant des Celtics de Boston, Jayson Tatum, comme le vainqueur légitime du prix du joueur le plus amélioré de la NBA si la saison se terminait aujourd’hui.

Pickman a divergé de certains de ses collègues analystes de Sports Illustrated qui estimaient qu’en tant que perspective hautement cotée, le bond en avant de Tatum aurait dû être au moins partiellement attendu.

Mais le prix n’est pas le prix “Joueur qui s’est amélioré plus que ce à quoi nous nous attendions”, et Pickman expose sa logique contre une telle vision assez clairement.

«Un certain nombre de joueurs méritent les honneurs les plus améliorés, y compris Luka Doncic, Pascal Siakam, Bam Adebayo et Brandon Ingram, entre autres, mais Tatum est passé d’un marqueur de 16 points par match à 2018-2019 pour ressembler à l’un des joueurs d’élite de la ligue. juste avant l’arrêt. “

Il est difficile de contester la position de Pickman, étant donné que le produit Duke doublait presque le score de la saison dernière au mois de février, et cela tout en devenant l’un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Bien qu’il soit très possible que l’un des autres joueurs répertoriés par l’analyste de Sports Illustrated finisse par ramener le matériel à la maison, il est gratifiant pour les fans des Celtics de voir le swingman de troisième année obtenir une certaine reconnaissance.

