Ben Simmons a un triple-double rare dans la victoire sur Heat

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Nous revenons aux séries éliminatoires de 2018 où les Sixers se dirigent vers le quatrième match à South Beach, cherchant à prendre le contrôle de 3-1. Le Miami Heat était une équipe remplie de vétérans confirmés qui ont déjà vu tout cela auparavant, ce serait donc un test pour les Sixers plus jeunes. Alors, ils se sont appuyés sur leur meneur recrue pour montrer la voie.

21 avril 2018

L’énergie dans l’American Airlines Arena était électrique. The Heat savait qu’ils avaient besoin de celui-ci. L’icône de la franchise de Miami, Dwyane Wade, menait l’équipe dans le groupe et l’équipe était prête pour une bataille. De l’autre côté, les jeunes Sixers n’avaient jamais été dans ce type de situation auparavant, mais ils ont réagi de manière très impressionnante dirigée par Ben Simmons.

Simmons a été formidable avec 17 points, 13 rebonds et 10 passes décisives pour enregistrer le premier triple-double des séries éliminatoires par une recrue depuis Magic Johnson en 1980 pour mener les Sixers à une victoire de 106-102 contre le Heat sur la route. C’était nécessaire car les Sixers ont retourné le ballon à 27 reprises ridicules et ils ont traîné de 12 au troisième quart. Ils ont ensuite effectué une course de 19-2 pour prendre le contrôle, puis ont pris le plus gros coup de poing que Wade pouvait leur lancer pour le faire.

JJ Redick a mené Philadelphie avec 24 points, Joel Embiid avait 14 points et 12 rebonds, et Dario Saric avait 11 points et huit rebonds. Tous les yeux étaient tournés vers Simmons et il a reçu beaucoup d’amour de ses coéquipiers.

Embiid a déclaré aux journalistes après le match:

C’est un monstre. Je pense que c’est la première fois que les 76ers ont fait un triple-double depuis Charles Barkley, et c’est un grand moment. Il était une bête ce soir, et c’est pourquoi il est le recrue de l’année.

Simmons a ensuite réagi à sa grande soirée:

Je pense que cela signifie simplement que je fais mon travail. Je pense que les statistiques que j’ai moyennées toute la saison ont été là-haut, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau pour l’équipe ou pour moi-même. Tant que je gagne, je suis content. Toutes ces distinctions viendront si nous faisons les bonnes choses.

Les Sixers sont ensuite rentrés chez eux et ont terminé le Heat dans le cinquième match. Ce fut une performance impressionnante pour une équipe qui gagnait ses éliminatoires.

