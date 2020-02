Ben Simmons a une atteinte nerveuse, à réévaluer dans deux semaines

L’une des pires craintes pour les 76ers de Philadelphie prend vie alors que leur meneur all-star souffre d’une blessure au dos au pire moment absolu pour cette équipe.

Ben Simmons, qui a raté deux des trois premiers matchs de Philadelphie depuis la pause et n’a joué que cinq minutes dans un autre, a été diagnostiqué avec une atteinte nerveuse dans le bas du dos et sera réévalué dans deux semaines, ce qui lui donnera une chance de revenir avant les éliminatoires. Cela jette une clé dans tout ce que Philadelphie veut faire en préparation pour les séries éliminatoires, car l’entraîneur Brett Brown veut définir une rotation cohérente lorsque le moment viendra à la mi-avril.

Simmons est en moyenne de 16,7 points, 7,8 rebonds et 8,2 passes décisives car il est le moteur qui conduit cette machine à Philadelphie. Il fait tellement de choses différentes sur le côté offensif du terrain en termes de mise en place de tout le monde et de s’assurer qu’ils sont dans les bonnes positions sur le sol et en plus de cela, il est un défenseur d’élite.

Les Sixers sont actuellement les 5 têtes de série de la Conférence de l’Est et il leur reste 24 matchs pour se positionner pour prendre l’avantage sur le terrain à la ronde 1. Compte tenu de leur dossier sur la route 9-20, il serait certainement dans leur intérêt de s’assurer qu’ils jouer à domicile où ils dominent 27-2.

Sans Simmons, ce défi est devenu beaucoup plus difficile. Surtout avec un voyage de quatre matchs en Californie à venir.

