Ben Simmons croit qu’Anthony Davis est un meilleur défenseur que Rudy Gobert

Les Los Angeles Lakers semblaient atteindre un sommet au bon moment pendant la saison NBA 2019-2020 alors qu’ils organisaient l’un de leurs meilleurs week-ends de basket-ball après avoir vaincu les Milwaukee Bucks et Los Angeles Clippers.

Cependant, ces victoires semblent presque comme une vie après la décision de la NBA de suspendre le reste de la saison au milieu de l’épidémie de coronavirus. C’est une période surréaliste car toutes les ligues de sports professionnels et amateurs ont reporté ou annulé des matchs, un événement troublant si l’on considère la rapidité avec laquelle les choses se sont intensifiées ces dernières semaines.

Malgré la pandémie mettant le basket en suspens, les fans peuvent toujours se réjouir du fait qu’Anthony Davis enfile du violet et de l’or et jouera un rôle central en aidant les Lakers à traverser les éliminatoires de la NBA 2020 et à remporter un championnat lorsque la saison reprendra. Sa présence bidirectionnelle a été une aubaine pour Los Angeles et il est l’un des rares talents de la ligue qui peut faire connaître sa présence aux deux extrémités du parquet.

Davis a été considéré comme le favori pour le prix du joueur défensif de l’année NBA 2020 contre Rudy Gobert au cours de la saison et il semble qu’il ait des pairs comme Ben Simmons qui se porte garant de lui, selon Adam Hermann de NBC Sports Philadelphia:

Je regarde AD et je pense qu’il est un meilleur défenseur que Gobert, car il peut parfois défendre des gardes. … Écoutez, je joue au ballon, je regarde des gars qui peuvent garder 1 à 5, mec. … Vous ne pouvez pas dire que vous êtes l’un des meilleurs défenseurs si vous ne gardez pas toutes les positions.

Gobert a remporté le prix au cours des saisons consécutives, mais lui et l’Utah Jazz étaient dans une situation difficile alors que Davis continuait de voir ses chances augmenter avec toute l’exposition nationale que lui et Los Angeles obtenaient. Cependant, cela est tout à fait justifié, car Davis a élevé la défense de l’équipe au niveau du championnat tous les soirs et n’a pas pu être joué sur le terrain, quelles que soient les alignements des équipes adverses.

Sa polyvalence en gardant un à cinq et en défendant la jante en fait un défenseur unique et spécial et il devrait repartir avec le prix, quoi qu’il arrive avec le reste de la saison régulière. Ce serait un honneur bien mérité compte tenu de tous les efforts qu’il a déployés à ce jour.

Cependant, la chose la plus importante à l’heure actuelle est que la ligue maîtrise cette pandémie et s’assure que tous les joueurs et le personnel de l’équipe sont en sécurité et en bonne santé avant même que les discussions sur le jeu puissent commencer.