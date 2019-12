Ben Simmons dit que le match de Noël avec les Bucks sera un «bon test»

Il existe de nombreuses façons de mesurer la qualité d'une équipe à long terme en NBA. Vous pouvez mesurer la façon dont ils continuent de croître et de se développer, vous pouvez mesurer la façon dont ils jouent à l'offensive ou comment ils se mesurent dans les grands moments d'embrayage.

Pour les Philadelphia 76ers, ils veulent se mesurer à la meilleure compétition. C’est exactement ce qu’ils obtiendront le jour de Noël en accueillant Giannis Antetokounmpo et l’équipe avec le meilleur record de la NBA, les Milwaukee Bucks.

Les Sixers viennent de remporter une victoire assez facile de 125-109 contre les Pistons de Détroit, où ils ont resserré des vis et trouvé comment battre complètement une zone. Ben Simmons a connu une grosse soirée de 16 points, 17 passes décisives et 13 rebonds alors qu'il progressait dans le triple-double recordman de la NBA. Simmons a été comparé à un joueur comme Antetokounmpo dans le passé, c'est donc un nouveau test pour lui en tant que joueur.

"Comme nous ne les avons pas encore joués, ce sera un bon test pour nous", a déclaré le meneur des étoiles. "Donc, nous avons hâte au match le jour de Noël, ça va être excitant."

Beaucoup de gens ont critiqué Simmons, comme le célèbre Stephen A. Smith et Max Kellerman d'ESPN, pour son manque de développement sur un coup de saut. Surtout si l'on considère Antetokounmpo continuer à ajouter ce coup de saut à son jeu et continuer à grandir en tant que joueur. C'est l'occasion pour Simmons et les Sixers de montrer quelque chose et de vraiment faire une déclaration dans un jeu de Noël aux heures de grande écoute.

Le pourboire avec les Bucks est prévu à 14h30. HNE mercredi.

