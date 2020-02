Ben Simmons dit que Matisse Thybulle devrait remporter le titre de recrue de l’année

Les Philadelphia 76ers ont une tonne de talent dans leur équipe. Ils sont mis en vedette par un duo d’étoiles à Ben Simmons et Joel Embiid, l’un des joueurs les plus polyvalents de la ligue à Josh Richardson, un all-star borderline à Tobias Harris et un vétéran à succès à Al Horford.

Ensuite, il y a un jeune joueur qui a attiré l’attention des vétérans de l’équipe. Matisse Thybulle, qui a été sélectionné 20e au classement général du repêchage de la NBA 2019, a connu l’une des saisons de recrue les plus impressionnantes à ce jour et a eu un impact immédiat sur un candidat au championnat.

C’est en raison de cet impact que Simmons croit qu’il devrait gagner le prix de la recrue de l’année. On a posé la question à Simmons lors du week-end All-Star à Chicago samedi et il avait une réponse simple.

Bien que Thybulle n’ait pas la mixtape phare d’un Ja Morant ou d’un Zion Williamson, il a eu un grand impact à Philadelphie. Son effort sur la défensive a toujours les Sixers en lice pour le championnat bien qu’il ne soit que le 5e tête de série à l’Est.

Il mène toutes les recrues dans les interceptions par une large marge et il se classe maintenant troisième au total des blocs parmi les recrues. Malheureusement, ce qui était le cas pour son snob du Rising Stars Challenge, il est peu probable qu’il remporte le prix en raison de ses faibles chiffres offensifs et du manque de points forts. Cela n’enlève cependant rien à son impressionnante saison.

