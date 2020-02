Ben Simmons donne son avis sur Jimmy Butler, match éliminatoire de la chaleur

Jimmy Butler a quitté les Philadelphia 76ers pour rejoindre le Miami Heat en juin après une carrière des Sixers qui n’a duré que 55 matchs, mais il y a encore beaucoup de discussions sur la raison pour laquelle Butler a quitté Philadelphie en premier lieu. Pourquoi laisser une équipe Sixers avec autant de talent et un plan de championnat en place?

Butler a donné une vague raison de quitter les Sixers plus tôt dans la saison et il y a une pensée dans le monde qu’il a quitté parce qu’il ne s’entendait pas avec Ben Simmons ou l’entraîneur Brett Brown. Cela a toujours été l’hypothèse, mais aucune des parties ne parle vraiment de ce qui s’est passé et pourquoi Butler est vraiment parti.

Samedi, lors de la journée des médias All-Star à Chicago, Simmons a donné son avis sur le match All-Star de Butler pour Miami.

“Il joue bien”, a-t-il déclaré aux journalistes à Chicago. “Il est Jimmy. C’est un grand joueur. C’est un excellent facilitateur. Il peut manipuler le ballon et mettre les gars aux bons endroits. Il va donc bien. “

Butler a une moyenne de 20,6 points, 6,8 rebonds et 6,1 passes décisives alors qu’il mène le Heat à une surprenante place de 4 têtes de série avant la pause des étoiles. Personne ne s’attendait à ce que le Heat joue aussi bien aussi rapidement et Butler mérite beaucoup de crédit.

Ce qui nous amène ensuite au point suivant sur lequel Simmons a réfléchi.

Ce n’est que la pause des étoiles et il reste beaucoup de basket-ball à jouer, mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser aux séries éliminatoires. Surtout pour une équipe Sixers qui aspire au championnat.

À l’approche de la pause, les Sixers sont les 5 têtes de série qui les égaleraient à Butler et aux Heat au premier tour des éliminatoires. Le Heat a remporté trois des quatre affrontements en saison régulière, dont les deux matchs à Miami.

“La chaleur? Je veux dire, c’est un peu difficile pendant la saison régulière », a-t-il déclaré. «Les séries éliminatoires sont tellement différentes. C’est plus physique, et c’est un style de jeu différent. J’ai hâte de me rendre aux séries éliminatoires, mais nous avons un peu de temps pour cela. “

Simmons marque un point. Il y a eu de nombreux cas où une équipe dominerait une série de saison régulière mais perdrait ensuite en séries éliminatoires. Philadelphie pourrait donc facilement les envoyer en séries éliminatoires s’ils devaient se mesurer.

En attendant, les Sixers ont encore besoin de comprendre comment ils vont faire fonctionner cette liste et trouver un groove avant les séries éliminatoires. Ils s’inquiéteront de la chaleur le moment venu.

.