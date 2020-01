Ben Simmons est le troisième plus rapide de l’histoire de la NBA pour atteindre 25 triples doubles

La star des Philadelphia 76ers, Ben Simmons, s’est imposé comme l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA et vendredi soir, il a atteint un jalon qui l’a placé avec deux des meilleurs meneurs de jeu de l’histoire de la ligue.

Selon Justin Kubatko de Stat Muse, Simmons est devenu le troisième joueur le plus rapide de l’histoire de la ligue à enregistrer 25 triples doubles en carrière dans la défaite des Sixers contre les Rockets de Houston. Oscar Robertson et Magic Johnson sont respectivement premier et deuxième sur la liste des plus rapides en atteignant 25 triples doubles en carrière.

Simmons a remporté son troisième triple-double de la saison, marquant un sommet de 29 points. Il a également enregistré 13 rebonds et 11 passes décisives.

À 6 pieds 10 pouces, Simmons a la vision de la cour d’un meneur de jeu. Avec sa taille, il peut rouler dans la voie pour des seaux et aussi défendre plusieurs positions. Simmons se classe quatrième de la ligue pour les passes décisives par match et premier pour les interceptions.

Bien qu’il soit un meneur de jeu de premier plan, Simmons est préoccupé par le fait qu’il n’est parfois pas assez agressif en ce qui concerne la notation.

Il n’a pas besoin de tirer sur un tas de pulls, mais avec sa taille, il devrait chercher à travailler à l’intérieur et autour du poteau pour les seaux autant que possible. Il marque en moyenne 14,9 points par match, ce qui est en baisse par rapport aux 16,9 points qu’il avait en moyenne la saison dernière.

Avec les Sixers sur une séquence de quatre défaites consécutives, ils chercheront à obtenir une victoire à Philly contre le Thunder d’Oklahoma City lundi.

