Ben Simmons et Brett Brown voient des points positifs pour Sixers dans la défaite face aux Rockets

Vendredi soir, le score final indiquait que les 76ers de Philadelphie avaient perdu leur quatrième match consécutif contre les Rockets de Houston et qu’ils avaient terminé un road trip cauchemardesque 0-4. Cependant, il y avait des points positifs aux yeux des Sixers qui pouvaient être utilisés pour aller de l’avant.

L’une était que les Sixers ne s’étaient pas couchés. Après avoir traîné jusqu’à 36 et avoir accepté la défaite lors de leur précédent affrontement avec les Indiana Pacers, les Sixers ont riposté dans celui-ci. Ils ont traîné les Rockets par pas moins de 18 et ils se sont battus pour le ramener à quelques chiffres avant que James Harden ne les range.

«J’ai aimé la façon dont nos gars ont concouru, a dit l’entraîneur Brett Brown. «Nous sommes descendus et nous nous sommes battus. Je pense que nous sommes passés à 105 ou 100 après avoir été un type de jeu très erratique, mais j’aime l’esprit de notre groupe. »

La riposte était une grande chose pour ce groupe des Sixers. Ils ont été gênés la veille du nouvel an dans la défaite contre l’Indiana et l’effort de vendredi a été beaucoup, beaucoup mieux. Bien sûr, il n’y a pas de victoires morales pour une équipe qui aspire au championnat, mais c’est un pas dans la bonne direction.

En tant qu’équipe, le meneur de jeu Ben Simmons a vu certaines choses que l’équipe peut prendre pour aller de l’avant.

«Je pense que la communication défensive était bien meilleure», a déclaré Simmons. “Offensivement, nous étions juste plus agressifs en attaquant la jante.”

Philadelphie, comme cela est répété régulièrement, est une équipe étrangement construite. Ils vont à l’encontre de la tendance actuelle de la NBA de petit ballon et vont grand avec Joel Embiid et Al Horford en bas. Il y a des problèmes clairs qui doivent être résolus, mais cela ne signifie pas que tout est fini et que l’expérience a été un échec. Ils doivent continuer à grandir en tant que groupe et à avancer.

“Essayez simplement différentes choses”, a ajouté Simmons. «Nous devons juste rester enfermés cependant. Nous ne pouvons pas être trop éloignés les uns des autres. Nous devons juste être une équipe. »

Ils auront leur prochaine chance de grandir lundi lorsqu’ils rentreront chez eux pour accueillir Shai Gilgeous-Alexander et le nouveau venu d’Oklahoma City Thunder. Ce ne sera pas un match facile, mais être au Wells Fargo Center devrait faire du bien à l’équipe car elle a une fiche de 16-2 à domicile.

