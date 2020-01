Ben Simmons et Matisse Thybulle continuent de perturber la défense

Les Philadelphia 76ers savent que pour réussir, ils doivent le faire sur la défensive. C’est pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait pendant l’intersaison pour créer l’une des meilleures équipes défensives de la ligue.

Cela a été mis en évidence lors de la superbe victoire de 108-91 de samedi contre les Lakers de Los Angeles alors qu’ils se sont repliés sur la défensive et ont maintenu les Lakers à seulement trois points au cours de la dernière 5:21 du match.

Ben Simmons et Matisse Thybulle ont combiné pour neuf interceptions dans l’effort gagnant et leur défense individuelle sur LeBron James était impressionnante. James n’a tiré que 2 pour 9 lorsqu’il a été défendu par Simmons et il a commis deux revirements lorsque la recrue a eu son tour contre lui.

“Je sais que quand ils y pensent collectivement, ils sont aussi perturbateurs que quiconque en NBA avec leur athlétisme et leur longueur”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Je suppose que si vous pouvez les enrouler, sur la route ou à la maison, cela ajoute une couche supplémentaire à leurs dons physiques.”

Pour Brown, les Sixers sont une bien meilleure équipe défensive à domicile qu’ils ne le sont sur la route. Cependant, maintenir une équipe explosive des Lakers à seulement trois points au cours de cette dernière partie du jeu est un exploit impressionnant et celui-ci ne devrait pas passer inaperçu. Le jeu de Simmons et Thybulle a encore une fois alimenté tout cela.

Si vous voulez aller encore plus loin dans celui-ci, Simmons avait un pourcentage de vol de 4,2% et Thybulle était de 6,0% par nettoyage de la vitre. Le pourcentage de vol mesure le nombre de vols qu’un joueur a obtenus par jeu d’équipe.

«Je pensais que sur le plan défensif, nous étions plutôt bons, a ajouté Brown. “Si vous regardez le score de la boîte et vous me dites que nous avons eu 23 revirements et battu les Lakers de Los Angeles de 17 points, vous vous demandez” Qu’est-il arrivé dans ce match? “Notre défense était plutôt bonne. Lorsque vous entrez en défense sur le demi-terrain et qu’ils ont trois points dans les quatre dernières minutes du match, ces deux-là ont alimenté ce type d’énergie. »

Alors que Joel Embiid n’est toujours pas en train de se remettre de sa chirurgie de la main gauche, les Sixers devront continuer de s’appuyer sur Simmons et Thybulle jusqu’à ce que le grand homme puisse revenir. Si la performance de samedi était une indication, ils continueront à être très bien à cette extrémité du parquet.

.