Ben Simmons et sa blessure au dos plus graves que prévu

Ben Simmons un nombre important de matches pourraient être perdus en raison d’une blessure au dos Philadelphia 76ers Ils n’ont pas voulu donner de détails, mais ils ont déjà confirmé que ce n’est pas un inconvénient qui sera réévalué périodiquement, donc le temps en cale sèche que l’Australien peut jeter est important. C’est un grave problème pour ceux de la ville de l’amour fraternel, Ben étant son phare dans la création de jeux. Ils dépendront encore plus de ce que fait Embiid, et leur présence parmi les quatre premiers de la Conférence de l’Est pourrait être encore plus compliquée.

Sources ESPN: la star des Sixers, Ben Simmons, est toujours en cours de traitement et d’évaluation sur son dos et il est prévu qu’un plan d’action soit décidé prochainement. Ce n’est pas une blessure au quotidien; Simmons va manquer de temps. Combien de temps? C’est encore peu clair.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 février 2020

