Ben Simmons et son équipe remportent la victoire dans le dernier tournoi Call of Duty du SLAM

Ben Simmons, star des 76ers de Philadelphie, a vu son équipe partir du saut dans le dernier tournoi Call of Duty: Modern Warfare du SLAM.

Après que son équipe a été balayée lors du deuxième tournoi Call of Duty du SLAM, Simmons et compagnie ont remporté un balayage samedi dans la troisième semaine des tournois. Simmons a été rejoint par les Aerial Powers de Washington Mystics, Devin Booker, gardien des Phoenix Suns, et Josh Hart, gardien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

L’équipe adverse était composée de Meyers Leonard, De’Aaron Fox, Grayson Allen, Donovan Mitchell, Mario Hezonja et Kentucky commit Terrence Clarke.

Avec cette victoire, Simmons compte désormais deux victoires au total dans les tournois Call of Duty du SLAM. Booker et Powers étaient tous deux nouveaux venus, jouant dans leur premier tour de tournois.

Les deux se sont avérés être des coéquipiers de qualité aux côtés de Simmons, l’un des meilleurs joueurs de Call of Duty de la NBA.

Comme Simmons, Booker est un joueur Call of Duty de haut niveau. Il a présenté ses compétences lors du premier match, bénéficiant de 18 victoires en équipe dans Search and Destroy sur la carte Arklov Peak.

Après la victoire dans Search and Destroy, l’équipe de Simmons a eu son match le plus proche de la série. Leonard et son équipe ont été les plus compétitifs au siège de Rammaza, où l’équipe de Simmons a remporté une victoire de 199-182. Le temps s’est écoulé avant qu’une équipe n’atteigne le score de victoire type de 200.

Leonard a terminé avec 53 victoires au sommet de l’équipe au quartier général, et Hezonja a récolté le plus de captures dans l’équipe avec neuf.

Powers était un contributeur de qualité lors de la victoire de l’équipe dans Domination on Hackney Yard. Powers a terminé 11 attaques marquantes et six captures, égalant le deuxième plus grand nombre de captures de son équipe.

Le champion de la série est venu dans Capture the Flag on Vacant, où l’équipe de Simmons a gagné 3-2. Ce match était sans doute le meilleur de Simmons. Il a couru partout sur la carte, couvrant différentes zones afin que ses coéquipiers puissent retourner le drapeau. Simmons a terminé avec un record de 35 attaques marquantes, et Booker n’était pas loin derrière avec 30.

Les deux équipes ont disputé le reste des matchs de la série, l’un des trois restants étant Free for All on Rust. Simmons a terminé à la cinquième place, Booker venant en premier et Leonard en deuxième.

Avec les tournois Call of Duty de SLAM, les fans apprennent comment les créateurs sont qualifiés dans d’autres domaines en dehors du terrain. Alors que l’éloignement physique continue, les tournois sont également un bon débouché pour les joueurs lorsqu’ils restent à la maison.

.