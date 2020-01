Ben Simmons et Tobias Harris emportent les Sixers devant les Lakers 108-91

Les Philadelphia 76ers ont fait une petite déclaration à la télévision nationale samedi soir avec une solide victoire de 108-91 contre LeBron James et les Lakers de Los Angeles.

En baisse de deux partants dans la superstar Joel Embiid et Josh Richardson, il était juste de se demander ce que les Sixers pourraient faire contre les puissants Lakers, largement considérés comme les favoris pour remporter le titre NBA. Il s’avère que les Sixers iraient très bien.

Après avoir pris un retard de 13-7 au début du premier quart, les Sixers ont pris le contrôle avec une course de 23-5 pour prendre une avance de 12 points avec un peu plus de deux minutes à jouer dans la période. Philadelphie aurait finalement un avantage de 10 points au deuxième trimestre, propulsé par des tirs chauds (66,7% sur le terrain, 54,5% contre 3) et forçant neuf revirements des Lakers.

Les Sixers se sont refroidis offensivement au deuxième trimestre, mais grâce à une excellente défense à 3 points (les Lakers ont tiré 14,3% contre 3 en première mi-temps) et au bon jeu de Ben Simmons et Tobias Harris, Los Angeles n’a pu couper qu’un seul point l’avantage Sixer. Harris avait 16 points à la pause, tandis que Simmons a marqué 11.

Philadelphie a ouvert le troisième quart-temps sur une course de 15-2, portant l’avance à 22 et envoyant la foule du Wells Fargo Center dans une frénésie. Un jeu bâclé des Sixers a permis aux Lakers de revenir dans le match, mais Philly avait toujours 12 points d’avance dans le dernier quart.

Une séquence frustrante au quatrième trimestre a produit un élan en faveur de L.A. James Ennis III semblait être victime d’une faute sur un essai dunk avec un peu moins de huit minutes à jouer, mais les sifflets restèrent silencieux. Ennis a protesté avec véhémence contre le non-appel pendant que les Lakers faisaient la pause rapide. LeBron James a été victime d’une faute et Ennis s’est vu imposer une faute technique. Un chiffre d’affaires sur la possession qui a suivi a conduit à un James Dunk, et l’avance était tombée à 10, les Lakers conservant l’élan.

Los Angeles reprendrait cet élan pendant quelques minutes, atteignant dans les cinq minutes, 93-88, avec 5:21 à faire. Les Sixers sont apparus en grand danger de perdre la tête et le match. Et puis Al Horford a sauvé la mise.

Horford a effectué une course personnelle de 7-0 pour repousser l’avance à 12, et à partir de là, les Sixers se sont dirigés vers l’énorme victoire.

Simmons était fantastique, terminant avec 29 points, 10 rebonds, huit passes décisives et quatre interceptions. Harris a ajouté 29 points et huit rebonds, tandis que Horford a récolté 16 points efficaces pour aller avec six rebonds et ces énormes tirs dans la dernière ligne droite. Matisse Thybulle a fait sentir sa présence avec six points et cinq interceptions, continuant d’être énorme défensivement pour les Sixers. Shake Milton a profité de l’occasion pour commencer avec sept points, neuf rebonds et trois passes décisives. Furkan Korkmaz et Raul Neto ont tous deux ajouté neuf points au banc.

Les Sixers ont tiré 52,6% sur le terrain et 35,1% sur 3. Ils ont remporté la bataille de rebond 41-35, forcé 18 revirements et limité les Lakers à 19,4% à partir de 3. Seuls James et Anthony Davis ont marqué à deux chiffres pour les Lakers .

Ce fut une victoire impressionnante pour les Sixers en désavantage numérique, qui ont de nouveau montré qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue. La victoire a été particulièrement importante pour les Sixers car ils doivent faire face à un road trip difficile avant la pause des étoiles qui les mènera à Boston, Miami et Milwaukee.

Pour l’instant, les Sixers ont donné aux fans une victoire dont ils peuvent profiter pendant quelques jours avant que l’équipe ne revienne sur le terrain mardi lorsqu’elle accueillera les Warriors.

