Ben Simmons fait l’éloge de la défense et de la force de James Harden

Avec la NBA sur une pause indéfinie en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), de nombreux joueurs de la ligue trouvent de nouvelles façons de communiquer et de passer leur temps à l’ère de la distanciation sociale.

Plus tôt cette semaine, la star des 76ers de Philadelphie, Ben Simmons, s’est diffusée en streaming avec ses amis en jouant au jeu vidéo Call of Duty. À mi-chemin, Simmons et ses amis ont commencé à parler de basket-ball.

À juste titre pour Simmons – deux fois étoile et candidat au titre de joueur défensif de l’année 2020 – le sujet de discussion était les meilleurs défenseurs de la NBA. Et cela a commencé avec Simmons offrant une solide approbation de la défense par la star des Houston Rockets James Harden.

J’ai quelque chose à dire. Tout le monde parle de la défense de James, mais il peut jouer D. Je ne pense pas que vous compreniez tous la force de ce mec. C’est un gars fort. Beaucoup de gens écoutent des analyses et des trucs, ça n’a aucun sens. Analytiquement? Vous ne pouvez pas toujours regarder les chiffres, mec.

Au point de Simmons, Harden se classe dans le 91e centile de la NBA parmi les joueurs qualifiés en post-défense. Il détient des adversaires à un clip de tir de 32,1% et force les revirements dans 13,0% de ces possessions.

En tant que gardien de 6 pieds 5 pouces, la capacité unique de Harden à se défendre à basse altitude explique en grande partie pourquoi l’entraîneur-chef Mike D’Antoni était à l’aise pour passer à une gamme plus petite avec un tir supplémentaire à 3 points et une polyvalence défensive.

Alors que de nombreuses équipes effectuant ce type de changement seraient matraquées dans le bloc inférieur en raison de leur manque de taille, cela n’a pas souvent été le cas avec les Rockets (40-24), et la défense de Harden est une grande raison.

Harden a dominé contre Simmons et les Sixers (39-26) lors de leur seule rencontre jusqu’à présent cette saison, marquant 44 points sur 13 tirs sur 24 (54,2%) et 6 sur 12 (50,0%) à partir de 3 points. range dans une victoire de 118-108 à Houston le 3 janvier. Harden a également eu 11 rebonds et 11 passes décisives.

Le match revanche à Philadelphie était prévu pour le 31 mars, mais cela a été abandonné au milieu de la saison suspendue de la NBA. Si la saison 2019-20 reprend, il n’est pas clair si ce match sera reprogrammé.

