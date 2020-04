Ben Simmons fait ses débuts en séries éliminatoires

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition des Sixers de retour nous ramène à 2018 lorsque le Heat de Miami a envahi le Wells Fargo Center pour le premier match éliminatoire à Philadelphie depuis le match 6 des demi-finales de la Conférence de l’Est 2012. Ce fut le signal que le «processus» est enfin terminé. Il est temps pour les séries éliminatoires et aller courir après un championnat. Cette nuit-là, le sud de Philadelphie vibrait.

14 avril 2018

La scène était prête. Les Sixers sont entrés dans les séries éliminatoires avec une troisième place et un dossier de 52-30 et ils ont participé aux séries éliminatoires avec beaucoup d’attentes. Philadelphie manquait Joel Embiid, mais il a certainement fait sentir sa présence. Il a sorti un masque «fantôme de l’opéra» et il a sonné la Liberty Bell pour envoyer la foule dans une frénésie.

Ensuite, le plaisir a commencé.

Les Sixers ont utilisé beaucoup de Ben Simmons, qui faisait ses débuts en séries, JJ Redick, Marco Belinelli et Dario Saric pour se frayer un chemin vers une victoire de 130-103 contre le Heat pour prendre une avance de 1-0 en série. Simmons était une bête avec 17 points, 14 passes décisives et neuf rebonds alors qu’il se frayait un chemin dans la peinture. Le grand homme de Miami, Hassan Whiteside, a été rendu inutile, bien qu’il y ait maintenant Embiid, et Simmons l’a détruit.

Redick a mené les Sixers avec 28 points, Belinelli en avait 25, Saric en avait 20 et même Ersan Ilyasova en avait 17 sur le banc. Du côté de Miami, le gardien des Sixers, Josh Richardson, avait maintenant 4 points sur le tir 1 pour 7 et il avait des fans de Sixers à l’oreille lui disant qu’il était un déchet. C’est maintenant, bien sûr, le contraire pour lui.

La frénésie était folle et Simmons a félicité les fans des Sixers pour l’avoir fait de cette façon:

L’atmosphère était incroyable.

Les Sixers perdraient le match 2 à domicile grâce à un match de retour de Dwyane Wade, mais Philadelphie continuerait à gagner les trois prochains matchs pour passer au tour 2. Ils sont ensuite tombés contre les Celtics de Boston en cinq matchs.

