Ben Simmons fait tout, porte les Sixers à 117-111 contre Nets

Les 76ers de Philadelphie travaillent dur pour améliorer leur jeu sur la route alors qu’ils se battent pour la position dans une conférence de l’Est étroitement groupée, et ils ont fait un pas dans cette direction lundi après-midi avec un solide quatrième trimestre pour remporter une victoire de 117-111 sur les Brooklyn Nets. Et c’est le nouveau joueur de la semaine de la Conférence de l’Est, Ben Simmons, qui a ouvert la voie.

Pendant une grande partie de l’après-midi, il est apparu que les Sixers subiraient une nouvelle défaite sur route décevante. L’équipe a construit une modeste avance de cinq points au début du match, mais les Nets ont clôturé le quart sur une séquence de 13-6 pour prendre une avance de trois points.

Au deuxième trimestre, les rôles ont été inversés, les Nets ayant étendu leur avantage à 12 avant que les Sixers ne réagissent et ne tirent à moins de deux. En fin de compte, Brooklyn a pris une avance de quatre points dans la pause.

Le troisième quart s’est joué comme le deuxième. Les Nets ont repoussé leur avance à 10, mais les Sixers ont arraché une poussée de 11-2 pour clôturer le quart, réduisant ainsi le déficit à un.

Les Sixers ont basculé l’interrupteur au quatrième, jouant une défense suffocante et construisant un avantage de neuf points avec 6:14 à jouer. Bien sûr, les Nets n’allaient pas tomber sans se battre et ils ont rapidement produit une séquence de 8-0 pour revenir en un avec 4:03 à gauche. Les deux équipes sont restées sans score pendant deux minutes et demie avant qu’Al Horford ne fasse tomber un 3 pour briser la sécheresse et mettre les Sixers en quatre. Horford a enchaîné avec un gros bloc à l’autre bout et un autre seau pour les Sixers, et combiné avec un gros 3 de Furkan Korkmaz, il a suffi aux Sixers de sortir de Brooklyn avec la victoire.

Ben Simmons était d’un autre monde. Il a rempli la feuille de statistiques avec 34 points (égalité au sommet de sa carrière), 12 rebonds, 12 passes décisives, cinq interceptions et deux blocs. Il a tiré 12 sur 14 du terrain et 10 sur 14 de la bande de charité. Sa performance était un spectacle à voir et son impact sur le jeu ne peut pas être surestimé.

Al Horford, jouant avec une main endolorie, a marqué 19 points sur 9 tirs sur 15 avec six rebonds, deux passes et deux blocs. Tobias Harris et Josh Richardson ont ajouté 15 points chacun, tandis que Matisse Thybulle a récolté trois points, quatre rebonds, quatre interceptions, trois passes décisives et un blocage.

Korkmaz a contribué à 10 points du banc, tandis que Mike Scott a ajouté huit points et huit rebonds, dont cinq sur le verre offensif.

Ce match était un parfait exemple de l’importance de la défense pour cette équipe et de ce qu’elle peut accomplir lorsqu’elle est engagée à cette fin. Les luttes gardant les Nets et l’effort de défense inégal des Sixers se sont manifestés en première mi-temps, où les Nets ont marqué 68 points et pris une avance de quatre points. En seconde période, Brooklyn n’a réussi que 43 points et les Nets ont été absolument étouffés au quatrième trimestre, marquant 20 points et commettant 11 revirements.

Il ne fait aucun doute que ce match a été remporté sur la défensive. Les Sixers ont forcé 22 revirements et n’en ont commis que 12. Philadelphie n’a pas particulièrement bien tiré le ballon, mais elle n’a pas besoin d’éteindre les lumières lorsqu’elle joue comme ça en défense.

C’était génial de voir l’impact que Simmons a eu, et c’était bon de voir l’équipe se verrouiller défensivement en seconde période. Les Sixers ont maintenant remporté quatre matchs de suite et deux de suite sur la route. Ils chercheront à faire avancer les choses mercredi lorsqu’ils affronteront les Raptors à Toronto lors d’un important affrontement avec la Conférence de l’Est.

.