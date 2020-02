Ben Simmons, Joel Embiid chemistry continue de croître pour Sixers

Les Philadelphia 76ers sont centrés sur deux joueurs: Ben Simmons et Joel Embiid. Ce sont les deux étoiles et le moteur qui conduiront cette voiture à leurs attentes en championnat.

Bien sûr, c’est cool d’avoir Al Horford, Josh Richardson et Tobias Harris autour et Glenn Robinson III et Alec Burks aideront cette équipe à avancer, mais rien n’est fait ici à moins que Simmons et Embiid ne le fassent. Ils sont les joyaux de la couronne de cette organisation.

Dans la victoire de 110-103 de mardi contre les Los Angeles Clippers, les deux étoiles étaient dynamiques. Simmons avait 26 points, 12 rebonds et 10 passes décisives tandis qu’Embiid avait 26 points et neuf rebonds pour ouvrir la voie.

“Lorsque nous additionnons les statistiques de Ben Simmons et Joel, c’est sans doute le meilleur match auquel ces deux joueurs se sont associés depuis que je suis l’entraîneur ici”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Le partenariat entre Joel et Ben doit être reconnu.»

Avec Horford déplacé sur le banc, les Sixers ont pu gérer les choses spécifiquement à travers leurs deux All-Stars. Embiid a pu avoir plus de post-ups et beaucoup plus d’espace pour travailler avec lui que par le passé.

“C’était super de voir”, a déclaré Horford. «Ils se découvrent vraiment les uns les autres, match de haut en bas, c’était une bonne chose. Parfois Ben dans le poste bas, parfois Jo dans le poste bas, ils ont une bonne chimie là-bas. “

C’était à l’époque de Simmons et Embiid travaillant leur jeu à deux.

“Je pense que la chimie était juste bonne – je le trouvais, lui étant une force basse et s’ouvrant”, a expliqué Simmons. «Cela a bien fonctionné ce soir. Je pense que nous avons fait du bon travail pour détecter les décalages et les trouver. »

Embiid comprend que cela ne va nulle part à moins que lui et Simmons ne le fassent. La chimie entre les deux étoiles a été parfois remise en question alors que les gens essayent de les séparer, mais le directeur général Elton Brand pense que le jumelage fonctionnera.

“C’est un problème que beaucoup de GM aimeraient avoir si c’est un problème”, a déclaré le directeur général Elton Brand. “Ce sont deux All-Stars, nous avons juste besoin de comprendre comment ces pièces s’intègrent. Je pense que vous pouvez jouer très vite. Les éliminatoires vont ralentir et vous avez également un joueur dominant après lequel vous pouvez jouer. C’est un bon problème si c’est un problème. »

Embiid le sait aussi. Lui et Simmons vont devoir être sur la même longueur d’onde malgré les énormes différences de style de jeu que les deux ont clairement.

“Nous nous améliorons et cela ne fera que s’améliorer”, a-t-il expliqué. «Nous avons encore beaucoup de potentiel, donc je suis excité… mais cela ne nous concerne pas. Nous avons d’excellents coéquipiers qui nous facilitent le jeu. Il est l’un d’entre eux, nous devons donc continuer à faire confiance à nos coéquipiers et essayer de nous améliorer. »

La grande critique avec eux deux est la notion qu’ils ne sont pas de bons «dirigeants» en soi. Beaucoup de critiques leur sont adressées pour cela, mais ils commencent à établir la norme pour cette équipe. Tout le monde devra faire la queue et faire son travail pour que l’équipe réussisse.

“Nous aimons participer et vous voyez que de tout le monde sur le terrain, en particulier des cinq qui sont là-bas et d’Al et les gars, nous venons de décrocher”, a déclaré Simmons. “Ils adorent entrer et concourir, bousculer et faire ces jeux, et c’est en quelque sorte simplement répercuté sur tout le monde dans l’équipe. Nous établissons une norme pour tout le monde et tout le monde doit s’y tenir. Sinon, vous allez prendre du retard. “

Philadelphie aura maintenant une longue pause All-Star pour redresser le navire et permettre aux choses de se déplacer dans la bonne direction. Cette équipe espère apporter un championnat à la City of Brotherly Love et elle aura besoin de ses étoiles pour montrer la voie.

