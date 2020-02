Ben Simmons joue Call of Duty avec les Huntsmen de Chicago Hector Rodriguez

C’est la pause des étoiles dans la NBA, ce qui signifie que les joueurs font tous leur propre chose en termes de plans pour la pause. Pour le gardien des Philadelphia 76ers, Ben Simmons, il joue bien sûr à Chicago dimanche avec son coéquipier Joel Embiid.

En attendant, il participe à l’un de ses hobbies préférés: les jeux vidéo.

Simmons a affronté le PDG des Huntsmen de Chicago Hector Rodriguez lors d’un match de Call of Duty jeudi lors de sa première soirée à Chicago. Les Huntsmen sont une équipe Call of Duty ESports dans la ligue Call of Duty. C’est un autre exemple d’ESports qui commence vraiment à décoller dans le monde.

Simmons est un joueur bien connu en ce qui concerne les activités hors sol. Il est connu pour prendre une charge lorsqu’il se détend du terrain et jouer dans un jeu vidéo, ce n’est donc pas une surprise.

Les Sixers ont une fiche de 34-21 et occupent le 5e rang dans la Conférence de l’Est.

.