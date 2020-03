Ben Simmons mène l’équipe à remporter le tournoi Call of Duty 6 contre 6 du SLAM

Ben Simmons est un double étoile des Philadelphia 76ers, et bien que ses compétences sur le terrain soient multidimensionnelles, ses compétences sur les bâtons sont tout aussi agréables.

Simmons a misé sur sa revendication comme étant sans doute le meilleur joueur de la NBA à Call of Duty samedi soir. Il a participé au tournoi Call of Duty: Modern Warfare de SLAM, qui a été diffusé en direct sur le compte Twitch du média.

La série a duré sept matchs et Simmons et son équipe ont remporté le tournoi 4-3. La série-clincher est venue sur la carte Shipment, avec le mode de jeu défini sur hardpoint. Hardpoint consiste à devoir tenir différents points sur une carte pendant un certain temps. Pendant que les équipes respectives se disputent l’endroit désigné, quelle que soit l’équipe qui détient la zone, son total de points augmente à chaque seconde.

L’équipe de Simmons était composée de joueurs de basket-ball tels que l’aile de l’Utah Jazz Royce O’Neale, le gardien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Josh Hart et le Kentucky commis Terrence Clarke.

L’équipe adverse avait des joueurs de la NBA tels que le grand homme du Miami Heat Meyers Leonard, la star du jazz Donovan Mitchell, le gardien des Chicago Bulls Zach LaVine et l’aile des Portland Trail Blazers Mario Hezonja. L’étudiant de première année du Sierra Canyon, Bronny James, a également fait partie de l’équipe.

L’équipe de Simmons était en avance 3-0 pour commencer le tournoi, mais des joueurs comme James et Hezonja ont commencé à montrer leurs compétences dans des modes comme Capture the Flag, un mode que Simmons et son équipe ont perdu deux fois pendant le tournoi.

Joueur de qualité, Simmons a montré à quel point il est habile à utiliser des fusils tout au long du tournoi, mais cette force a été particulièrement affichée lors du dernier match. Il a souvent abattu des joueurs d’un seul coup alors qu’il menait son équipe à la victoire.

Avec la NBA actuellement en pause en raison de la pandémie de coronavirus, des événements comme ceux-ci peuvent être un moyen pour les joueurs et les fans d’avoir une attitude positive, de se détendre et de s’amuser.

