Ben Simmons montre une nouvelle agression

C’est la suite d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Nous en sommes maintenant aux pierres angulaires de la franchise alors que cette édition se concentre sur Ben Simmons. Il est le joueur le plus curieux de la NBA car il peut faire tant de choses formidables sur le terrain, mais son refus de tirer un tir de saut a dérouté tant de gens au cours de ses 2 premières saisons dans la ligue. Cela ne signifie pas qu’il ne s’est pas amélioré cette saison, car il est devenu beaucoup plus agressif et sa défense est hors des charts.

Nous passons maintenant en revue la saison de Simmons en fonction des 3 buts que nous lui avons donnés cet été:

Revenir avec un coup de saut

C’est un domaine où, avec tout le respect que je dois aux autres parties d’élite de son jeu, il a échoué. Il a finalement réussi deux tirs à trois points, mais il doit encore montrer quelque chose de plus au cours des 27 derniers matchs et se diriger vers les séries éliminatoires. il arrivera un moment dans les séries éliminatoires où les équipes ne respecteront pas son jeu de périmètre et cela deviendra une horreur pour l’offensive de l’équipe.

À son crédit, il comprend différentes façons d’espacer le sol sans l’avantage d’un pullover. Cela signifie que d’autres joueurs ont dû faire des ajustements, mais cela permet à Simmons d’être un rouleau dans une situation de pick-and-roll et ils ont continué à essayer de résoudre les problèmes de cette liste.

Améliorer à la ligne de faute

Simmons a apporté de subtiles améliorations à la ligne. Il tire 62,8% de la ligne après avoir tiré 60% en 2018-19 et 56% en tant que recrue en 2017-18. Il a amélioré ce nombre jusqu’à 71% par rapport à la ligne au cours des 12 derniers matchs avant la pause des étoiles. Si Simmons peut continuer à avancer dans ce domaine, cela ouvre une autre partie de son jeu.

Devenir agressif

Cela va de pair avec l’amélioration de la ligne. Au cours des 12 derniers matchs avant la pause, Simmons atteignait la ligne de faute à un rythme de 8,3 par match. C’est énorme pour un gars qui veut jouer plus près de la jante. S’il veut jouer d’une certaine manière, il devra continuer à atteindre la ligne plus. Un Ben Simmons agressif est le meilleur Ben Simmons et c’est un gars si dynamique que les autres équipes ont du mal à l’arrêter.

Il ne sera jamais LeBron James où il obtient des scores élevés tous les soirs, mais il donnera à cette équipe une défense d’élite et il est formidable dans tous les domaines du jeu. Il fait déjà partie des 20 meilleurs joueurs du jeu, il lui suffit de continuer sur cette voie d’amélioration.

.