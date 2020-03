Ben Simmons ne croit pas que Rudy Gobert soit l’un des 5 meilleurs défenseurs de la NBA

La NBA est au milieu d’une suspension en raison de l’épidémie de COVID-19 et les joueurs trouvent des choses à faire pour passer le temps. Pour les Philadelphia 76ers, cela signifie une variété de choses différentes.

Pour la recrue Matisse Thybulle, il a plongé dans le monde de TikTok en réalisant une variété de vidéos sur l’application de médias sociaux et pour Ben Simmons, il a frappé le monde des jeux vidéo.

Jeudi soir, le garde des étoiles jouait en ligne à ce qui semble être Call of Duty et il discutait des cinq meilleurs défenseurs de la ligue et quelques noms différents ont été évoqués. Des gars comme Kawhi Leonard et Paul George ont été élevés et Simmons y a ensuite jeté son nom.

Qu’en est-il du joueur défensif de l’année à 2 reprises, Rudy Gobert? Simmons ne l’a pas là parce qu’il ne défend pas 1 à 5.

Simmons a connu l’une des saisons les plus impressionnantes sur la défensive et il finira par avoir sa chance assez tôt. Le monde a juste besoin de traverser la crise actuelle.

