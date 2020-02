Ben Simmons pas surpris par Furkan Korkmaz vs Grizzlies, s’y attendait

Les 76ers de Philadelphie sont rentrés chez eux vendredi et ils ont fait ce qu’ils font normalement à la maison: gagner.

Ils ont éliminé les Grizzlies de Memphis 119-107 et mené par pas moins de 33 points. Ce fut une autre de ces superbes soirées à domicile pour une équipe qui est maintenant meilleure de la NBA 23-2 à domicile.

Le leader de cette soirée était Furkan Korkmaz qui a marqué 20 points en première mi-temps tout seul en route vers un sommet en carrière de 34 pour le match. Il a également effectué sept de ses neuf tentatives en profondeur, mais si vous demandez à Ben Simmons, ce n’est pas nouveau pour lui.

“Je m’attends à ce qu’il fasse cela”, a déclaré Simmons. «Je crois tellement en lui chaque fois qu’il tire le ballon et c’est exactement ce que je ressens pour tous mes coéquipiers. S’il (Tobias Harris) faisait la même chose, je ne serais pas choqué. Les gars se mettent au travail et ça va parfois porter ses fruits. Je suis content qu’il ait passé la soirée qu’il a faite ce soir. C’était énorme. Quand vous avez des gars qui sont prêts et qui restent prêts, ça aide beaucoup. »

Korkmaz lui-même a dit qu’il se sentait bien dans celui-ci et qu’il était difficile de ne pas le considérer en fonction du type de nuit qu’il passait. Il était juste dans une zone où les joueurs entrent quand ils deviennent chauds.

“C’est une bonne sensation”, a-t-il expliqué. «Vous marquez, fans, vos coéquipiers, votre équipe d’entraîneurs, comme tout le monde était prêt aujourd’hui. Cela me rappelle un peu mon match de Summer League à Vegas. C’était vraiment une bonne sensation aujourd’hui. »

Les Sixers devront maintenant continuer sur cette lancée avec un autre match à domicile dimanche quand ils accueilleront les Chicago Bulls.

