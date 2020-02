Ben Simmons qualifie les Sixers de “doux”, Mike Scott accepte après la défaite contre Heat

Les Philadelphia 76ers continuent d’avoir une saison exaspérante et la défaite de lundi contre le Miami Heat a été l’un de leurs points les plus bas de la saison. Ils ont été repoussés en deuxième mi-temps et ils ont abandonné le plus de points qu’ils ont abandonnés toute la saison à 137 points. Cela comprend l’abandon de 81 points dans les 24 dernières minutes.

Les Sixers sont une équipe qui est conçue pour être forte sur la défense et la perte de lundi est inacceptable pour ces plans. Ben Simmons, qui a terminé avec 16 points, huit rebonds et sept passes décisives, en avait assez de ce qui se passait avec l’équipe.

“Je ne sais pas, mais nous étions doux,” a-t-il dit succinctement. “Nous étions doux.”

Cela s’est produit plusieurs fois cette saison où l’équipe s’effondrera défensivement en seconde période et cela leur a coûté beaucoup de matchs tout au long de la saison. Alors, comment l’équipe cesse-t-elle d’être douce?

«Soft, c’est juste qu’on ne se fait pas intimider», a-t-il poursuivi. «Combattez sur les écrans, passez les écrans, si vous devez renverser quelqu’un, faites-le tomber. Si vous devez frapper quelqu’un au visage et le renverser pour qu’il ne marque pas, alors frappez-le au visage. “

Mike Scott, qui a sauté du banc pour marquer 17 points, a accepté sans réserve son coéquipier des étoiles.

“Ouaip, nous avons joué doucement ce soir”, a-t-il dit. “Ouaip.”

Comment récupèrent-ils la physicalité?

«Ne soyez pas doux», a-t-il simplement ajouté.

Les Sixers chercheront désormais à éviter un road trip sans victoire jeudi face aux Milwaukee Bucks.

