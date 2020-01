Ben Simmons, Raul Neto réagissent en jouant ensemble, Simmons au 5

Les Philadelphia 76ers devaient faire un choix lundi. Soit ils essaient à nouveau de tirer quelque chose de positif du couple Kyle O’Quinn et Jonah Bolden en seconde mi-temps après avoir lutté en première mi-temps, soit ils essaient quelque chose de différent.

L’entraîneur Brett Brown a emprunté une voie différente en plaçant Ben Simmons en position centrale et en laissant Raul Neto sur le terrain pour gérer les choses à l’endroit du meneur. Il a permis à Simmons de porter les Sixers à une victoire de 117-111 contre les Brooklyn Nets sur la route lundi.

Le faire jouer en position centrale crée tellement d’inadéquations car il est 6 pieds 10 pouces et l’un des joueurs les plus sportifs de la ligue. Cela peut aider les choses à aller de l’avant alors que Brown essaie de définir certaines choses pour son équipe.

«Il est difficile pour un gros gardien de me garder quand je vais à lui», a déclaré Simmons. “Ce n’est pas un gros coup, je suis juste assez rapide, je peux monter sur la jante, et puis vous avez un gars comme Raul qui sort, a une grande touche et un excellent QI de basket-ball et il est capable de me trouver et juste faire le bon jeu et faire de bonnes lectures sur ce choix. “

Les Sixers n’ont pas eu beaucoup de files d’attente avec Simmons et Neto sur le terrain ensemble au cours de la saison, mais lundi, cela a clairement fonctionné car les deux ont travaillé le jeu de pick-and-roll de manière transparente.

“C’était génial”, a ajouté Simmons. «Il est enfermé et prêt à partir, et j’adore ça chez lui. Ce n’est pas un joueur égoïste, il aime partager le ballon, il prend les coups qu’il obtient. C’est un grand joueur, un excellent coéquipier. »

Neto n’avait pas de ligne de statistiques accrocheuse car il n’a tiré que 1 pour 7 pour trois points, mais il a eu quatre passes et un seul chiffre d’affaires car il offre aux Sixers un look différent qu’ils ne peuvent pas avoir avec d’autres gardes de point . Il fait beaucoup de lectures intelligentes et lui et Simmons jouent bien ensemble.

Cela facilite également les choses lorsque votre roller est un gars comme Simmons qui peut un peu soulager la pression.

“Il rend les choses faciles parce qu’il définit de bons écrans”, a déclaré Neto. “Donc c’est soit je suis ouvert, soit il va être ouvert, c’est un grand roller et avec son athlétisme, il monte à chaque fois sur la jante donc c’est toujours soit je reçois un flotteur ouvert que je n’ai pas fait aujourd’hui, mais c’était soit ça, soit il arrive à la jante, des fautes ou des And-1, ou des lay-ups, alors il m’a facilité la tâche. »

Les Sixers auront toujours des options pour les maîtres-ballon secondaires à mesure que la saison avance et qu’un gars comme Neto prendra en compte la rotation. Lorsque les séries éliminatoires se déroulent, il leur donne une autre option ainsi que Trey Burke et Josh Richardson pour retirer Simmons du ballon et l’avoir comme rouleau. L’effort de lundi était un bon échantillon que Brown pourrait utiliser à l’avenir.

.