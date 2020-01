Ben Simmons réagit au grand match de Furkan Korkmaz sur Twitter

Les Philadelphia 76ers ont obtenu une belle victoire de 100-89 contre les Chicago Bulls vendredi soir, et Furkan Korkmaz a eu un impact énorme pour les Sixers.

Le joueur de 22 ans est sorti du banc et est parti absolument. Il était légitimement en feu, à un moment donné faisant quatre points de trois points consécutifs, aidant à déclencher un troisième trimestre 35-24 qui a propulsé les Sixers à la victoire.

Au moment où le buzzer final a retenti, Korkmaz avait un sommet en carrière de 24 points sur un tir de 6 sur 9 sur 3. Il a en fait mis huit 3 points dans le filet, mais deux ont été éliminés par des sifflets. L’un s’est produit lorsque les Sixers avaient six joueurs sur le terrain, et l’autre était sur un appel d’écran illégal limite à Al Horford.

Ben Simmons, qui a lui-même réalisé un bon match avec 20 points, 11 rebonds et sept passes décisives, s’est rendu sur Twitter pour célébrer le grand match de Korkmaz.

Chèvre-maz en effet.

Le tir sans lumière de Korkmaz fera à juste titre la une des journaux, mais il a contribué de différentes manières vendredi soir. Il avait une conduite et un dunk impressionnants et un bon flotteur, a attrapé quatre rebonds, a obtenu un bloc et a tiré une charge sur la défense.

Ce fut une performance impressionnante de Korkmaz, et il reçoit un amour bien mérité de ses coéquipiers.

