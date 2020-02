Ben Simmons se moque de l’idée que lui, Joel Embiid ne peut pas jouer ensemble

Alors que les Philadelphia 76ers entrent dans la pause des étoiles, la conversation autour de l’équipe n’est pas une course de championnat, mais l’idée que leur duo All-Star de Ben Simmons et Joel Embiid ne peut pas coexister ensemble.

Comme les deux joueurs sont à Chicago pour représenter les Sixers dans le match des étoiles dimanche, ils ont dû répondre à ces questions lors de la journée des médias samedi. Embiid a été le premier à répondre lorsqu’il a riposté aux critiques qui disent que les deux ne peuvent pas jouer ensemble en l’appelant “BS” et maintenant c’était au tour de Simmons.

Simmons a d’abord ri de la question de ne pas pouvoir coexister tous les deux en demandant «qui sont ces gens?», Mais il a ensuite donné une vraie réponse en disant aux journalistes à Chicago:

Ça prend du temps. Tout n’est pas censé être parfait… J’adore jouer avec Joel. Je pense que c’est un talent incroyable et j’ai beaucoup de respect pour son jeu et je sais qu’il ressent la même chose pour moi, tant que nous continuons à nous efforcer et à aller dans le bon sens, je pense que tout ira bien.

Les Sixers, évidemment, ont beaucoup de travail à faire pour que cette équipe fonctionne et poursuive le championnat dont ils rêvent, mais Simmons et Embiid ont prouvé qu’ils pouvaient réussir ensemble par le passé. Les nouvelles pièces qui les entourent ont rendu les choses un peu plus difficiles à faire fonctionner.

Les deux s’affronteront dimanche dans le match des étoiles à Chicago, car ils sont dans des équipes opposées pour le match.

