Ben Simmons sera indéfiniment absent, Sixers dirigera le point par le comité

Les Philadelphia 76ers ont déjà beaucoup de problèmes à régler, mais maintenant, le plus gros problème remplacera Ben Simmons, qui continue d’être absent avec une blessure au bas du dos.

L’équipe a annoncé avant le match de lundi avec les Hawks d’Atlanta que Simmons n’était même pas avec l’équipe et qu’il était évalué loin de l’équipe. Cela entraînera la sortie de Simmons indéfiniment et l’absence de véritable calendrier de retour.

Les Sixers manqueront l’un des meilleurs joueurs de la ligue, quelle que soit leur position, et l’équipe a de très grosses chaussures à remplir. L’entraîneur Brett Brown affirme que l’équipe dirigera le poste de meneur de jeu par comité dans le moment.

“Je ne dirais pas que c’est une personne, je pense que ce sera fait par le comité”, a expliqué Brown. “Pour oindre comme vous êtes le gars, cela peut évoluer vers cela, mais pour ce faire, je ne pense pas que quiconque se démarque suffisamment pour pouvoir remettre ce badge.”

Les Sixers ont des options capables à Josh Richardson, Alec Burks, Furkan Korkmaz et d’autres qui peuvent gérer le ballon, mais aucun d’entre eux n’est un meneur de jeu traditionnel. En fait, ces gars-là sont plus du type des gardiens et ils recherchent leur propre infraction plutôt que les autres.

“Nous allons avoir le choix de qui sont les porteurs de ballon”, a expliqué Brown. “Les candidats, d’une certaine sorte, pourraient être Raul Neto ou Furk ou Alec Burks, J-Rich, Shake (Milton). à ce moment-là, vous devrez probablement être dans quelque chose qui a du mouvement et de la continuité, au lieu de simplement donner à Chris Paul le ballon et dire aller travailler à partir d’un pick-and-roll par exemple. “

Aucun de ces gars n’est Simmons, ils ne le seront jamais, mais ils sont ce que l’équipe a en ce moment et ce sont les meilleures options avec lesquelles Brown peut rouler. Ces gars-là peuvent exécuter l’offensive à un point où ils peuvent au moins maintenir le fort jusqu’à ce que Simmons soit prêt.

“C’est l’occasion que nous avons sans All-Star de la NBA sans gardien de départ”, a ajouté l’entraîneur. “Nous allons fabriquer des porte-balles avec le groupe qui a été laissé en dehors de Ben qui n’est pas avec nous et découvrir à quoi ressemble ce rôle et qui a cette responsabilité.”

Philadelphie aura sa première chance lundi contre les Hawks d’Atlanta.

