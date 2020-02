Ben Simmons sera réévalué dans deux semaines

Des nouvelles encourageantes viennent de Philadelphie pour les fans des Sixers et pour Brett Brown, comme base vedette Ben Simmons Il a subi une blessure au bas du dos mais sera réévalué dans deux semaines et n’a pas été exclu pour le reste de la saison, comme on le craignait depuis le début

Simmons a été blessé lors du match contre les Milwaukee Bucks dimanche dernier et a dû partir immédiatement. Une fois analysée et passée dans l’appareil à rayons X, la lésion a été détectée et les chances de son retour avant la fin de la saison régulière ont augmenté de façon marquée.

Avant la perte de l’Australien, Shake Milton, Josh Richardson et Raul Neto se partageront les minutes en position de base. Cependant, Philadelphie aura besoin du meilleur Joel Embiid pour continuer à gagner et à rêver de l’avantage sur le terrain.

Des tests sur la star des 76ers, Ben Simmons, ont révélé qu’il avait subi une atteinte nerveuse dans le bas du dos et qu’il sera réévalué dans environ deux semaines, selon des sources de la ligue @TheAthleticNBA @Stadium.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 25 février 2020

