Besoin de fitness, de conseils nutritionnels lorsque vous êtes à la maison? Nous nous sommes tournés vers des experts de la NBA – The Athletic

LOS ANGELES – La NBA est en veilleuse, mais cela ne signifie pas que Ryan Stechschulte arrête de cuisiner.

Le chef cuisinier des Minnesota Timberwolves a déclaré cette semaine que son équipe prépare toujours des repas pour certains joueurs, et que leur objectif ces jours-ci n’est probablement pas si différent du vôtre que vous vous abritez à la maison. Ils se concentrent sur “comment utiliser notre garde-manger à notre avantage”, a déclaré Stechschulte dans un e-mail, tirant le meilleur parti de ce qu’ils ont déjà sous la main.

“Nous avons fait une tonne de plats de haricots et de légumineuses”, a déclaré Stechschulte. «Non seulement ils sont une excellente source nutritionnelle, mais ils sont très polyvalents. Nous avons tout préparé, des haricots de Lima géants cuits à l’étouffée avec du chou frisé braisé et des champignons shitake à des plats de houmous de poivrons grillés incroyables (et simples). »

Vous pourriez ne pas avoir besoin de manger comme un Timberwolf.

Mais tout comme les joueurs de la NBA doivent se concentrer sur la forme physique et la nutrition malgré leurs routines détruites, vous devez donc trouver …

