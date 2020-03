Best of 2019-20 – Jaylen Brown s’est procuré des poignées

Dans quelques années, nous pouvons nous souvenir de la saison 2019-20 NBA comme le point de la carrière du gardien de tir des Boston Celtics, Jaylen Brown, où il a déverrouillé l’une des parties les plus importantes de son jeu.

Pour une grande partie de son contrat de recrue, le natif de Géorgie utilisait son athlétisme et sa force d’un autre monde pour se frayer un chemin vers la coupe – mais se retrouvait souvent sans débouché parmi les arbres.

Brown a toutefois commencé à lever les sourcils au début de la campagne des Celtics 2019-2020, de la meilleure façon.

Il a commencé à démontrer une poignée beaucoup plus serrée qui l’aiderait à accélérer et à ralentir et à établir un contact près du panier – ou à trouver un tireur ouvert quand on se présenterait.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir les nouvelles poignées que Brown a ajoutées à son jeu cette saison, ajoutant encore plus de façons de marquer à son jeu et aider ses coéquipiers à marquer avec lui.

