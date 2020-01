Bières Super Bowl: à faible teneur en calories IPA ou à faible teneur en calories IPA

Michelob Ultra est la troisième bière la plus vendue aux États-Unis. C’est impressionnant, car il a le goût de quelqu’un qui a essoré un chiffon de bar trempé dans une bière meilleure et plus savoureuse dans un demi-verre de seltzer plat.

Le fait que le virage à droite de Michelob de la “bière blonde des années 80” à la “boisson adjacente à la bière pour les amateurs de fitness” témoigne de notre besoin d’une bière sociale. À 4,2 pour cent d’alcool et à un prix plus élevé que vos bières typiques – euh – à petit budget (bière 30, Steel Reserve, tout ce qui est fabriqué par Minha’s), personne ne boit Michelob Ultra pour gaspiller le collège communautaire ou mettre une dure journée d’extraction de charbon derrière eux. Mais à 95 calories, c’est une bière dont vous pouvez avoir deux ou trois tandis que les buveurs plus avancés traînent à proximité sans se remplir ou se sentir comme si vous étiez hors du cercle social.

En d’autres termes, c’est la bière parfaite pour de petites gorgées maladroites lors d’une fête où vous ne connaissez qu’une poignée de personnes. Comme, disons, une soirée Super Bowl.

Si vous êtes intéressé par les bières qui ont réellement le goût de quelque chose, vous pouvez faire mieux. En fait, de nombreux brasseurs artisanaux – certains indépendants, d’autres appartenant à des conglomérats de brassage géants – parient sur cela.

Les IPA hypocaloriques sont désormais chose courante

Il existe un marché énorme pour la bière légère qui n’a pas le goût de la bière légère. Son ascension régulière a commencé à se croiser avec le train de marchandises du brassage artisanal. La montée des brasseries locales à travers notre pays a également créé une marée montante de bières pâles de plus en plus houblonnées. Bien que cette tendance ait été freinée par l’avènement américain de stouts, de sours et d’autres bières à saveur d’aventurier, il n’y a pas un seul type de bière qui crie «CRAFT BREWERY» (souvent à travers un visage barbu et des verres ironiques) tout comme un India Pale Ale très houblonnée.

Le problème avec ces bières est un double coup de haute gravité qui frappe à la fois sur l’alcool en volume et le contenu calorique. La Fantasy Factory de Karben4 est une délicieuse bière houblonnée avec probablement la meilleure étiquette du jeu, mais elle atteint 6,3% ABV – 1,5 fois le volume d’une Michelob Ultra – et quelque part entre 180 et 190 calories. La poussière spatiale d’Elysian est une bière juteuse et amère qui est hors de ce monde (je suis vraiment désolée – je ne sais pas ce qui vient de se passer) mais elle mesure 8,2% et quelque chose comme 250 calories.

Les bières comme celles-ci sont difficiles à vendre si votre plan est de remplir quatre heures de boisson au Super Bowl tout en étant soit:

a) Retour à la maison

b) Travailler tôt le lundi matin

c) Parler à un volume normal tout en expliquant comment Andy Reid semble être un assez bon mec

Heureusement, il existe d’autres options. Les IPA de session ont été une constante ces dernières années, fournissant l’équilibre houblonné d’une bière blonde avec une teneur en alcool inférieure à 5 pour cent, ce qui les rend plus appropriées pour les travaux de jardin ou les hayons. Cela inclut des boissons «concassables» comme le RecreationAle de Terrapin ou le Demento d’Ale Asylum. Bien que ceux-ci soient moins susceptibles de vous faire échapper des commentaires stupides sur le beau visage de Jimmy Garoppolo, ils continueront à imposer un bilan relativement lourd d’environ 150 calories chacun.

Il y a un intermédiaire pour ça maintenant. Les brasseries – généralement des brasseries artisanales plus grandes avec des bailleurs de fonds stables – ont expérimenté avec des IPA légers. Ces boissons pointent vers le bas en ce qui concerne la graisse et la consommation de chaque bière, tout en essayant de conserver le houblon légèrement amer mais toujours doux de leurs autres marques. Harpoon a sa bière Rec League (3,8%, 120 calories). Lagunitas abrite le DayTime IPA (4 pour cent, 98 calories). Dogfish Head fait le légèrement puissant (4 pour cent, 95 calories).

Mais, pour ma propre expérience, je me suis tourné vers la nouvelle offre de Goose Island: So-Lo IPA, qui mesure à 3% ABV et 98 calories.

Alors à quoi ça ressemble?

J’ai donné à l’engouement faible IPA un test de Super Bowl dans une situation similaire. Dans la nuit du Royal Rumble 2020 – une semaine avant le Super Bowl 54 – je suis parti avec quatre canettes de So-Lo pour voir comment la bière à faible teneur en calories et à faible alcool m’a traité lors de ma propre soirée de surveillance du dimanche soir. *

J’ai commencé avec une bière froide, gorgée directement de la canette. C’est une bière légère, donc elle a le genre d’anneau liquide creux que toutes les bières légères font, mais on ne peut pas se méprendre sur l’effort que le houblon a fait pour se différencier du pack. C’est génial si vous avez soif – mais comme je le découvrirais bientôt, il y a une limite à cela.

La première bière a coulé sans incident. J’ai versé les trois suivants dans un stein d’un litre pour faciliter leur évacuation dans ma gorge.

Sorti de la canette, la bière verse une pinte beaucoup plus jolie (ou, dans ce cas, plus d’un litre) que votre lager légère typique. La tête dure un bon moment et l’infusion sent bon. Dans l’ensemble, c’est une boisson invitante.

La bonne nouvelle: vous pouvez en boire beaucoup parce que c’est une bière légère avec autant de gravité alcoolique qu’un refroidisseur à vin. Malheureusement, comme beaucoup d’API, l’amer s’use sur vous. L’une des raisons pour lesquelles les bières à la pastille marchent si bien dans les chopes d’un litre est parce que la saveur reste croquante et maltée. Lorsque vous avez affaire à une IPA locale, vous allez vous retrouver un peu fatigué par le goût.

Bien sûr, vous n’êtes pas censé en verser 36 onces dans une stein et partir de là, mais si tout l’intérêt d’une lumière (légère?) IPA est que vous pouvez en boire trois ou quatre sans vous soucier de devoir conduire ou ruiner votre alimentation, c’est quelque chose qui mérite d’être mentionné. La saveur est suffisamment forte pour que vous soyez plus susceptible de tomber malade de boire cette approximation pour la plupart fidèle d’une véritable IPA que vous ne le feriez d’une bière légère insipide.

Et voilà le hic! La saveur est bonne et le résultat final est une expérience relativement sans culpabilité. Vous ne vous sentirez pas mal à aucun moment après avoir bu une IPA à faible teneur en calories – pas par la gueule de bois (je pense que je me suis retrouvé plus hydraté que lorsque j’ai commencé, si nous sommes honnêtes) et probablement pas du point de vue de l’intestin de la bière . Étant donné le choix, cependant, je préfère rationner deux bières à pleine puissance au cours d’une soirée Super Bowl que de siroter continuellement mon chemin à travers quatre demi-mesures.

Ou, pour le dire en termes de Michael Scott:

Je ne suis pas ici pour faire honte à la bière. Buvez ce que vous aimez. Si Michelob Ultra est votre truc, alors apportez certainement ce pack de six à votre soirée Super Bowl.

Mais si vous souhaitez tout mélanger, vous avez des options. Vous pouvez boire une quantité moyenne de bonne bière ou tout un tas de très bonne bière.

Avoir un beau Super Bowl. Je t’aime.

* Une personne s’est présentée. Je blâme cela du fait que tous mes amis sont à la fois trop sophistiqués pour les batailles royales et tous peu disposés à garder leurs jeunes enfants éveillés après 20 heures. et non le fait que je suis généralement peu aimable.