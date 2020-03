BIG 3 league tire sur James Dolan dans la pub

La ligue BIG 3 d’Ice Cube a pris un énorme coup au propriétaire des Knicks de New York James Dolan dans sa dernière publicité.

Tout en faisant la promotion de son festival en plein air du 27 juin à Flushing Meadows, le BIG 3 s’en est pris aux Knicks et Dolan pour la façon dont le propriétaire et sa franchise ont traité Charles Oakley et Spike Lee, via le New York Post:

Lee a décidé de ne pas aller à un autre match à domicile des Knicks cette saison après ce qui lui était arrivé à MSG. On lui a dit qu’il utilisait la mauvaise entrée pour un match de lundi contre les Houston Rockets. Le réalisateur et fan inconditionnel de «Bockers» utilise la même entrée depuis plus de 20 ans, donc il ne savait pas pourquoi il y avait un problème.

Le lendemain, Lee est allé sur la première prise d’ESPN pour parler à son bon ami Stephen A. Smith. Spike a dit qu’il croyait que Dolan l’avait pour lui pour quelque raison que ce soit.

Les Knicks sont un désastre ambulant depuis des années. Même lorsque la NBA est suspendue à cause du coronavirus, l’équipe est toujours déchirée.

Pour rappel, Oakley a déjà fait appel du rejet de son procès en diffamation et voies de fait contre la cour fédérale avec Dolan et MSG. L’ancien grand homme des Knicks demande une indemnité à déterminer par un jury pour détresse émotionnelle et / ou angoisse mentale, dommages-intérêts punitifs, atteinte à sa réputation et honoraires et frais raisonnables d’avocat.

Les Knicks sont allés 21-45 avant que la NBA ne suspende la saison. La campagne 2012-13 était la dernière fois que New York avait un record de victoires et faisait les séries éliminatoires.