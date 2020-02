Big Baller Brand lance un nouveau site Web et rouvre une boutique en ligne

Après environ un semestre de panne, Big Baller Brand a relancé son site Web et rouvert sa boutique en ligne.

La nouvelle boutique en ligne propose une boutique pour hommes avec des prix exorbitants. Une chemise de la marque Big Baller est offerte à 50 $ et 60 $, des chandails à capuchon à 60 $ et 70 $ et des shorts à 40 $.

La boutique pour femmes récemment rénovée propose des débardeurs de 35 $, des cols en V de 40 $, des chemises de 50 $ et un sweat-shirt de 70 $. Une nouvelle section pour les jeunes propose des chemises de 35 $ et des chandails à capuchon de 60 $.

Fait intéressant, la section des chaussures ne comprend que les Gelo G3 et les Lonzo ZO2.19. Bien que Melo n’ait pas eu de nouvelle chaussure depuis des années, le fait de ne pas avoir sa ligne disponible sur le magasin est un autre signe dans le cas croissant de LaMelo quittant la marque.

Comme le reste des articles disponibles, les chaussures restent extrêmement chères même si elles sont en baisse par rapport au prix ZO2 d’origine. Les ZO2.19 coûtent 170 $ et les G3, la chaussure la moins populaire de la gamme, 185 $.

Avec Lonzo et LaMelo restant sans engagement pour l’avenir de l’entreprise, cela pourrait devenir les dernières prises d’une entreprise naissante.

