Bill Russell abat un record de 40 rebonds en finale de la NBA

Ce jour-là en 1960, le grand homme légendaire des Celtics de Boston, Bill Russell, a battu un record de 40 rebonds lors de la finale de la NBA lors du deuxième match contre le joueur de l’époque. Louis Hawks.

Malgré la performance historique du natif de Louisiane, les Celtics ont perdu le match contre les Hawks 113-103, mais Boston a continué à gagner la série avec un jeu exceptionnel de Russell et du meneur Bob Cousy.

Plus tôt dans la saison, le produit de l’USF aurait également établi le record de rebonds de la saison régulière, avec une baisse de 51 contre les Nationals de Syracuse le 5 février.

Ce record durerait moins d’un an, alors que le grand rival Wilt Chamberlain des Warriors de Philadelphie gagnerait 55 planches (et 34 points) dans une défaite contre – de toutes les équipes – les Celtics le 24 novembre de la même année.

C’est aussi l’anniversaire de trois victoires depuis la saison du dernier championnat de Boston en 2007-08.

Le premier des trois est une éruption de 103-84 au-dessus du Thunder d’Oklahoma City en 2009 qui a vu le centre de réserve Glen Davis s’animer avec 19 points et 10 rebonds.

Big Baby obtiendrait autant de points de suture au troisième quart après avoir reçu un coup de coude dans la tête, mais revenait pour ajouter 15 de ses 19 points par la suite.

“Bébé saigne”, a déclaré à l’époque Paul Pierce (27 points) via l’Associated Press. “Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Je sais juste que si jamais on s’y met, je sais où le frapper. »

La prochaine a été une victoire de 118-107 contre les Hawks d’Atlanta en 2013, propulsée par un triple-double Pierce. The Truth a inscrit 20 points, 10 aides et 10 rebonds pour assurer la victoire, et l’attaquant Jeff Green a ajouté 27 points.

La troisième et dernière victoire de ce type a été une victoire de 114-112 contre les Indiana Pacers en 2019, où une interruption tardive du meneur de jeu Kyrie Irving avec seulement 0,5 seconde restante a aidé Boston à voler la victoire.

Le produit Duke a marqué 30 points et cinq passes décisives, et le grand homme Al Horford a contribué 19 points et sept rebonds. Le Centre Aron Baynes a également récolté 13 points et 13 rebonds.

