Bill Russell porte le maillot de Kobe Bryant devant les Celtics-Lakers à L.A.

L’édition de dimanche de la rivalité Lakers-Celtics de ce dimanche après-midi est, bien sûr, très différente de tout autre match de la rivalité la plus légendaire de la NBA. Un mois s’est écoulé depuis le décès tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna, ainsi que de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère. Le match d’aujourd’hui précède également le mémorial public de lundi pour Kobe et Gigi au Staples Center. Donc, avec cela dans l’esprit de tout le monde, une ancienne légende des Celtics de Boston a rendu hommage à l’icône déchue des Los Angeles Lakers. Bill Russell, 11 fois champion de la NBA et légende des Celtics, s’est présenté au match de dimanche avec un maillot Kobe Bryant n ° 24 blanc.

La légende des Lakers, Magic Johnson, s’est également assurée de reconnaître le geste de Russell.

Il semble que le rival de Bryant NBA Finals, Kevin Garnett, soit également présent pour la rencontre de ce soir entre les Celtics et les Lakers. Les Celtics ont fait sortir les Lakers du sol à Boston le 20 janvier dans une victoire de 139-107. Boston est sur le deuxième match d’un road trip de quatre matchs de la Conférence Ouest.

.