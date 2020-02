Billy Donovan attend un moment «très émouvant» samedi en Floride

Billy Donovan n’est pas exactement connu comme un gars émotif.

Mais c’est exactement ce à quoi l’entraîneur-chef d’Oklahoma City s’attend quand il se rendra sur son ancien terrain de piétinement, ou plutôt de chomping, samedi pour le match de la Floride contre Vanderbilt.

Donovan revient à l’endroit où il a passé près de deux décennies pour être honoré pour le temps passé et le succès qu’il a eu dans le marais.

Avant le match des Gators contre les Commodores samedi, le terrain de l’Exactech Arena sera nommé «Billy Donovan Court» et l’ancien entraîneur-chef des Florida Gators a déclaré à Clay Horning du Norman Transcript qu’il s’attend à ce que ce soit un moment émouvant.

“Je pense que ce sera très, très émouvant, vous savez, pour moi”, a déclaré Donovan. “Aller là-bas quand j’avais 30 ans et, la profession d’entraîneur, c’est très, très difficile de rester au même endroit pendant une longue période et j’ai eu la chance d’être là pendant 19 ans.”

Donovan a été l’entraîneur-chef des Gators de Floride de 1996 à la saison 2014-15. Au cours de son mandat à Gainesville, il a réalisé un curriculum vitae impressionnant: un record de 467-186 avec 16 voyages consécutifs en séries éliminatoires et 13 tournois NCAA.

Son équipe a remporté sept championnats SEC en saison régulière, quatre championnats SEC Tournament, dont trois d’affilée en 2004-05, 2005-06 et 2006-07, quatre Final Fours et, bien sûr, les championnats nationaux consécutifs de la NCAA en 2005-06 et 2006-07.

Donovan n’a pas fait le saut en NBA pendant sept autres saisons.

Depuis son arrivée à Oklahoma City avant la saison 2015-16, Donovan a accumulé un record de 382-231. Il est fini. 500 dans chacune de ses quatre saisons précédentes à venir en 2019-20, et le Thunder n’a pas encore raté la post-saison sous Donovan.

