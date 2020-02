Billy Donovan mérite le crédit pour l’attitude désintéressée de Thunder

Pendant les quatre années précédant la saison 2019-2020, Oklahoma City était principalement connue comme une équipe avec un gars qui irait pour un triple-double presque tous les soirs et quatre autres gars sur le sol pour aider à remplir la feuille de statistiques.

Bien que ce récit ait quelque peu changé avec l’ajout de Paul George, le Thunder était encore à peu près le spectacle de Russell Westbrook.

Les choses sont différentes cette année.

Bien qu’ils n’aient pas un joueur en moyenne de plus de 20 points par match, les Thunder sont en plein essor.

L’ambiance dans les vestiaires a changé. Les joueurs sont tenus plus responsables. Et la feuille de statistiques reflète cela.

Oklahoma City a trois joueurs dans Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et Dennis Schroder qui sont presque identiques (dans le cas de Gallo et Schroder, exactement identiques) dans la notation, avec une moyenne de 19,5 et 19,3 points par match, respectivement.

Pas loin derrière eux dans Chris Paul, mettant en place 17,4 un concours.

Aucun joueur ne devance l’autre, mais ils peuvent tous prendre le contrôle d’une partie n’importe quelle nuit.

À 33-22 avant le match de vendredi contre les Denver Nuggets, sur ces 55 matchs, le score a été presque égal pour le meilleur buteur: Schroder a le plus avec 17, suivi par SGA avec 14, Gallinari avec 11 et Paul avec 10.

Schroder a déclaré à Erik Horne de The Athletic que le mérite de la mentalité désintéressée de l’équipe devait aller à Billy Donovan.

«Je n’ai jamais vu trois gardes de point d’élite faisant partie de la même équipe avoir autant de joie, sortir et jouer les uns pour les autres que toutes les armes que nous avons dans cette équipe. Mettre cela sur la même page et que tout le monde joue comme nous jouons est incroyable. Nous devons continuer à nous améliorer chaque jour et ça va être un problème (pour l’opposition) ».

Schroder a ajouté que tout le monde dans l’équipe a «dû se sacrifier» pour que le Thunder puisse être où il en est au classement de la Conférence Ouest.

Vendredi, Oklahoma City aura une chance de gagner du terrain au classement de la conférence en accueillant les Denver Nuggets, deuxièmes têtes de série.

