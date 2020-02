Blake Griffin en a marre et a déjà demandé un transfert aux Pistons

La situation dans la franchise de Detroit Pistons Cela a pris un virage à 180 degrés ces derniers jours. Le premier à devoir quitter les vestiaires a été Andre Drummond, qui ne l’a découvert qu’à la dernière minute, et la seconde a été Reggie Jackson, qui a convenu d’un «rachat» avec l’entité. Le climat qui respire n’est pas idéal et l’équipe s’est débarrassée de deux de ses meilleurs hommes, qui ont énervé Blake griffin et, d’une certaine manière, c’est compréhensible.

L’année dernière, les Pistons ont concouru pour aller loin en «séries éliminatoires», bien que le rêve se soit bientôt terminé. Cette saison, la situation semble être la même, mais l’organisation a décidé de couper pour le plaisir et de commencer à reconstruire le projet. Par conséquent, comme Ky Carlin l’a rapporté via Twitter, Griffin veut un transfert dans les prochains mois, oui ou oui, car jusqu’à ce que Derrick Rose soit parti et que les années commencent à jouer contre lui pour obtenir une bague.

Blake Griffin va mendier pour un échange maintenant à un moment donné. Être à Détroit et le meilleur joueur après vous sera Derrick Rose, qui aura 32 ans au début de la saison prochaine.

– Ky Carlin (@Ky_Carlin) 18 février 2020

