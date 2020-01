Blessure d’Anthony Davis, rumeurs de commerce avec Kyle Kuzma, résurgence de Kentavious Caldwell-Pope

Les Lakers de Los Angeles ont eu de bonnes nouvelles concernant la blessure d’Anthony Davis contre les New York Knicks, mais il ne jouera pas contre les Dallas Mavericks.

Pourtant, ce fut un moment effrayant pour les Lakers et un rappel de la mesure dans laquelle leur succès au cours de la saison NBA 2019-2020 reposera sur les épaules de Davis et LeBron James.

Dans cet épisode du podcast Lakers Nation, l’animateur Trevor Lane est rejoint par Allen Sliwa d’ESPN Los Angeles pour discuter de la blessure de Davis et de ce que cela pourrait signifier pour eux alors qu’ils se dirigent sur la route.

L’un des impacts immédiats est que Kyle Kuzma sera probablement propulsé dans la formation de départ. Kuzma, qui a subi de nombreuses blessures et n’a pas tout à fait répondu à l’espoir de devenir un troisième buteur aux côtés de Davis et James, a fait l’objet de nombreuses rumeurs commerciales au cours de la semaine dernière.

Est-ce que les projecteurs seraient trop brillants sur Kuzma dans les cinq premiers ou relèverait-il le défi et donnerait-il aux Lakers le coup de pouce dont ils ont besoin si Davis est absent? De plus, les Lakers devraient-ils même envisager d’échanger Kuzma, ou seraient-ils mieux de s’accrocher aux 24 ans dans le cadre de leur avenir à long terme et chercher plutôt à ajouter de la puissance de feu sur le marché des rachats?

Il ne fait aucun doute que cette équipe des Lakers – malgré leur solide maîtrise de la première place de la Conférence de l’Ouest – a des trous à combler et il est possible que Kuzma devienne une victime de leurs efforts pour participer à un championnat cette saison.

Kentavious Caldwell-Pope sait également ce que c’est que d’être sous la loupe après avoir critiqué son lent démarrage de la saison. Depuis lors, Caldwell-Pope a renversé la vapeur et est devenu le meilleur tireur de l’équipe, le 10e de la NBA en pourcentage de trois points. La patience dont a fait preuve Caldwell-Pope devrait-elle également être étendue à Kuzma et pourrait-on trouver un succès similaire?

Lane et Sliwa prévisualisent également le match contre les Mavericks et discutent de ce que les Lakers peuvent faire pour ralentir Luka Doncic. Ils concluent ensuite le spectacle en répondant aux questions des fans sur les négociations commerciales, le temps de jeu, les difficultés de Rajon Rondo, le retour éventuel de DeMarcus Cousins, et une tonne de plus.

