Blessure d’Anthony Davis, vote du match des étoiles de la NBA 2020, Kyle Kuzma, etc.

Les Lakers de Los Angeles ont atteint la moitié de la saison 2019-2020 de la NBA avec un record impressionnant de 33-8, les plaçant en tête de la Conférence Ouest.

Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais pour l’instant, les choses vont bien pour le violet et l’or.

Dans cet épisode du podcast Lakers Nation, l’animateur Trevor Lane jette un œil à certaines des nouvelles les plus importantes qui se déroulent autour des Lakers, telles que le statut de blessure d’Anthony Davis. Quand Davis sera-t-il de retour dans l’alignement et les Lakers devraient-ils être pressés de le faire revenir sur le terrain?

De plus, Lane jette un coup d’œil aux derniers retours de vote du NBA All-Star Game 2020, qui étaient favorables non seulement à Davis et LeBron James, mais aussi à Alex Caruso. Bien qu’il soit encore extrêmement improbable que le populaire Caruso soit sélectionné pour le All-Star Game, que signifie son énorme nombre de votes pour la base de fans de l’équipe?

Alors que l’échéance commerciale de la NBA approche à grands pas, Lane explore également les dernières nouvelles de la ligue, notamment un échange récemment terminé qui a envoyé Jeff Teague et Treveon Graham des Timberwolves du Minnesota aux Hawks d’Atlanta en échange d’Allen Crabbe. Bien qu’il puisse impliquer une paire d’équipes non éliminatoires, l’accord pourrait toujours avoir un impact sur les Lakers, qui sont connus pour être après un gardien de réserve.

Le nom de Kyle Kuzma continue à apparaître dans les rumeurs commerciales, bien que les rapports contradictoires aient maintenant que les Lakers soient disposés à le renvoyer ou à détester l’inclure dans une offre. Où en sont vraiment les Lakers et y a-t-il un accord qui mérite d’être fait? Il y a beaucoup de décisions que le directeur général Rob Pelinka et le front office doivent prendre au cours des prochaines semaines.

Maintenant que la saison est à mi-chemin, Lane vérifie où se situent les Lakers dans un certain nombre de catégories statistiques telles que le pourcentage de buts sur le terrain, le pourcentage de trois points et une statistique surprenante qui montre comment ils ont réussi à conserver l’énergie en limitant leurs mouvements sur le plancher.

Lane entre également dans les statistiques de Quinn Cook et Troy Daniels, qui peuvent tous deux s’avérer plus utiles que leurs chiffres de début de saison ne le laissaient entendre.

Dans le troisième segment, Lane conclut en répondant directement aux questions des fans de Lakers Nation sur une variété de sujets.